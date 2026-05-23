Ruslan Taran/ Alamy Na zdjęciu: Warta Poznań

Warta krok od awansu. Co za trafienie

O drugie miejsce w tabeli Betclic 2. Ligi i bezpośredni awans na zaplecze Ekstraklasy walczą już tylko dwie drużyny – Warta Poznań i Olimpia Grudziądz. O tym, kto dołączy do Unii Skierniewice, która jest już pewna promocji, możemy przekonać się jeszcze w tym tygodniu. Zieloni po szalonym meczu zremisowali z Podhalem Nowy Targ i czekają na wynik niedzielnego pojedynku Olimpijczyków z Hutnikiem Kraków.

Rywalizację w Nowym Targu lepiej rozpoczęli gospodarze, który w 29. minucie wyszli na prowadzenie po golu Mikołaja Lipienia. Jednak w 55. minucie ekipa Tomasza Kuźmy utrudniła sobie zadanie – czerwoną kartkę obejrzał Piotr Giel. Przeciwnicy wykorzystali grę w przewadze. W 76. minucie do siatki trafił Mateusz Stanek, a kilkadziesiąt sekund później do remisu cudownym strzałem zza połowy doprowadził Sebastian Steblecki.

𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐀 𝟐. 𝐋𝐈𝐆𝐀❗



𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐞𝐛𝐥𝐞𝐜𝐤𝐢 z chirurgiczną precyzją do bramki Podhala! pic.twitter.com/1Nl6G4y6nF — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 23, 2026

Warta nie utrzymała prowadzenia – w doliczonym czasie gry Igor Kornobis pokonał własnego bramkarza. Jednak przed meczem Olimpii i ostatnią kolejką 2. Ligi Poznaniacy mają wszystko w swoich rękach. Jeżeli zespół z Grudziądza przegra z Hutnikiem, już w niedzielę drużyna z Wielkopolski będzie mogła świętować awans, ponieważ w tej chwili ma trzy punkty przewagi i lepszy bezpośredni bilans meczów. W innym przypadku na ostateczne rozstrzygnięcia poczekamy do 30 maja.