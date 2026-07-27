Joshua Zirkzee lada moment może opuścić szeregi Manchesteru United. Juventus złożył właśnie ofertę za Holendra. Napastnik miałby trafić do Turynu w ramach wypożyczenia z opcją wykupu - informuje "The Sun".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Juventus chce wypożyczyć Joshuę Zirkzee

Joshua Zirkzee w okresie przedsezonowym próbuje wkupić się w łaski Michaela Carricka. Zawodnikowi Manchesteru United idzie to całkiem nieźle, ale wciąż tego lata może zmienić barwy klubowe. „The Sun” przekazuje, że Juventus nie zrezygnował ze starań i złożył właśnie ofertę za holenderskiego napastnika.

Wspomniane źródło zdradza, że Juventus zaproponował wypożyczenie Joshuy Zirkzee. Stara Dama oferuje także możliwość wykupu napastnika z Manchesteru United. Kwota miałaby sięgać około 30 milionów funtów. Włoski klub kontaktował się już z otoczeniem zawodnika i otrzymał pozytywną odpowiedź. A same Czerwone Diabły są gotowe rozważyć tymczasowe rozstanie ze swoim snajperem.

Na ten moment trudno przewidzieć, czy Joshua Zirkzee faktycznie trafi do Juventusu. Władze Starej Damy dotychczas statycznie pracowały na rynku transferowym. Włoski klub interesował się wieloma zawodnikami, ale do tej pory nikt nowy nie trafił do Turynu. Czas pokaże, czy Holender wróci na boiska Serie A.

Joshua Zirkzee dotychczas rozegrał 75 spotkań w koszulce Manchesteru United. Holenderski snajper zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.