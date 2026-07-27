Lewandowski odrzucił 100 mln euro za sezon. Zahavi ujawnił szczegóły

19:57, 27. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Robert Lewandowski, zanim wybrał Chicago Fire, chciał grać w Arabii Saudyjskiej. W styczniu miał na stole ofertę o wartości 100 mln euro za sezon. Pini Zahavi potwierdził to w rozmowie z WP SportoweFakty.

Robert Lewandowski
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski miał na stole ofertę z Arabii! Proponowali 100 mln euro za sezon

Robert Lewandowski po czterech latach w FC Barcelonie zdecydował się opuścić Europę. Kolejnym przystankiem w karierze 37-letniego piłkarza zostały Stany Zjednoczone. Reprezentant Polski podpisał dwuletni kontrakt z Chicago Fire, występującym w MLS. Pod koniec poprzedniego sezonu w grę wchodziły tylko dwa możliwe kierunki: albo MLS albo Saudi Pro League.

Pini Zahavi w rozmowie z WP SportoweFakty ujawnił, że w styczniu Lewandowski miał ofertę z Arabii. Proponowali mu dwuletni kontrakt o wartości 100 milionów euro za jeden sezon. Oferta została odrzucona, bo Polak chciał zostać w Barcelonie.

To prawda, Robert chciał grać w Arabii. Przede wszystkim ze względu na komfort życia: niewielką różnicę czasu między Rijadem a Warszawą, mniejszy dystans do Polski niż z USA. Wiedzieliśmy też, że czekają tam na nas ogromne pieniądze. Przecież w styczniu 2026 roku Robert miał dwuletnią propozycję na 100 mln euro za sezon, leżała na stole! Nie przyjął jej, bo pragnął zostać w Barcelonie – powiedział Pini Zahavi w rozmowie z WP SportoweFakty.

Agent polskiego piłkarza ujawnił, że wcześniej prowadził rozmowy m.in. z Milanem i Juventusem, a także Porto. Każdy z tych klubów chciał go pozyskać. Portugalia została odrzucona przez piłkarza, a kierunek włoski odpadł przez kwestie finansowe. Okazało się także, że Joan Laporta chciał zatrzymać Lewandowskiego, ale decyzja o rozstaniu należała do Deco oraz Hansiego Flicka.

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