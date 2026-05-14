Raków właśnie to ogłosił. Ważny piłkarz z nowym kontraktem

19:39, 14. maja 2026
Jakub Fudali
Raków Częstochowa oficjalnie poinformował, że nowy kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia podpisał Vladyslav Kochergin.

Kochergin na dłużej pod Jasną Górą

Raków Częstochowa w tym sezonie nieco zawodzi. Medaliki, które w sumie miały już trzech szkoleniowców w kończącej się kampanii, muszą walczyć o zakwalifikowanie się do europejskich pucharów i nie są w tej batalii faworytem. Zespół szczególnie złą passę notował pod wodzą Łukasza Tomczyka, a teraz sprawę stara się ratować Dawid Kroczek. Wiele jednak wskazuje na to, że może to być najsłabsza kampania zespołu w ostatnich latach.

Niemniej niezależnie od tego, jak finalnie zakończą się te rozgrywki, latem będzie sporo działo się pod względem transferowym. Już mówi się o wielu ruchach, ale mogą też być głośne odejścia. Nie będzie jednak tego ostatniego w przypadku Vladyslava Kochergina, który podpisał właśnie nową umowę z klubem, która będzie obowiązywała do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o rok.

Vladyslav Kochergin to jeden z kluczowych graczy Medalików. W ostatnich miesiącach jednak zmagał się z poważnym urazem, co spowodowało, że dopiero w ostatnich meczach wrócił do gry. W tym sezonie ma na koncie w sumie 36 minut, ale łącznie dla Rakowa wystąpił 135 razy i 25-krotnie wpisał się na listę strzelców, notując przy tym 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

