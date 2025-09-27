Barcelona potwierdza dłuższą przerwę Garcii. Szczęsny przed wielką szansą

FC Barcelona potwierdziła w oficjalnym komunikacie medycznym, że Joan Garcia przeszedł operację zerwania łąkotki. Hiszpan wróci do składu najwcześniej za miesiąc.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona potwierdza, Joan Garcia wypada na 4-6 tygodni

Barcelona z pewnością może sobie pozwolić na sporą rotację na kilku pozycjach. Klub bowiem tego lata sprowadził Marcusa Rashforda, który znacząco zwiększa możliwości w linii ataku. Poza tym udało się także pozyskać Joana Garcię, który od początku kampanii 2025/26 jest numerem jeden pomiędzy słupkami Dumy Katalonii.

Wiadomo już jednak, że Hiszpan nabawił się właśnie kontuzji, która wyeliminuje go z kilku najbliższych spotkań. FC Barcelona wydała ws. stanu zdrowia Joana Garcii specjalny komunikat.

– Joan Garcia przeszedł dziś rano operację zerwania łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Dr Joan Carles Monllau przeprowadziła artroskopię. Oczekuje się, że zawodnik będzie potrzebował od 4 do 6 tygodni na rekonwalescencję – czytamy w oświadczeniu Dumy Katalonii.

Tym samym przed wielką szansą na powrót na murawę stanął Wojciech Szczęsny. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Polak zastąpi kontuzjowanego Garcię i w tym sezonie będzie miał okazję zanotować pierwsze ligowe oraz pucharowe minuty. Najbliższy mecz z Realem Sociedad już w niedzielę. Później Barcelonę czeka m.in. potyczka w Lidze Mistrzów przeciwko zespołowi PSG.

