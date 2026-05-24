Z tym trenerem piłkarze w Ekstraklasie nie chcą pracować

Marek Papszun otrzymał najwięcej głosów w ankiecie przeznaczonej dla zawodników z Ekstraklasy. Okazuje się, że jest trenerem, z którym największy odsetek piłkarzy w lidze nie chciałoby pracować.

Papszun trenerem, z którym najwięcej graczy w Ekstraklasie nie chce pracować

Sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie dobiegł końca. W minioną sobotę poznaliśmy wszystkie rozstrzygnięcia. Mistrzem Polski został Lech Poznań, a nasz kraj w Lidze Mistrzów reprezentować będzie również Górnik Zabrze. W Lidze Europy zagra Jagiellonia Białystok, a Raków Częstochowa i GKS Katowice powalczą o Ligę Konferencji. Z ligą pożegnali się: Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica.

Koniec sezonu to również czas podsumowań. Canal+ Sport przeprowadziło ankietę wśród zawodników ligi, żeby dowiedzieć się, z jakim trenerem nie chcieliby pracować. Najwięcej głosów, bo aż 46% dostał Marek Papszun, obecny szkoleniowiec Legii Warszawa.

Trener, z którym najbardziej nie chciałbym pracować:

Marek Papszun – 46%

Leszek Ojrzyński – 19%

Aleksandar Vuković – 5%

Marcin Brosz – 5%

Dariusz Banasik – 4%

Z drugiej strony zawodnicy dostali także pytanie o trenera, z którym najbardziej chcieliby pracować. Zdecydowaną większością głosów wygrał Adrian Siemieniec. Co ciekawe, na 2. miejscu znalazł się Marek Papszun.

Trener, z którym najbardziej chciałbym pracować: