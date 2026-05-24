Z tym trenerem piłkarze w Ekstraklasie nie chcą pracować

Papszun trenerem, z którym najwięcej graczy w Ekstraklasie nie chce pracować
Sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie dobiegł końca. W minioną sobotę poznaliśmy wszystkie rozstrzygnięcia. Mistrzem Polski został Lech Poznań, a nasz kraj w Lidze Mistrzów reprezentować będzie również Górnik Zabrze. W Lidze Europy zagra Jagiellonia Białystok, a Raków Częstochowa i GKS Katowice powalczą o Ligę Konferencji. Z ligą pożegnali się: Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica.
Koniec sezonu to również czas podsumowań. Canal+ Sport przeprowadziło ankietę wśród zawodników ligi, żeby dowiedzieć się, z jakim trenerem nie chcieliby pracować. Najwięcej głosów, bo aż 46% dostał Marek Papszun, obecny szkoleniowiec Legii Warszawa.
Trener, z którym najbardziej nie chciałbym pracować:
- Marek Papszun – 46%
- Leszek Ojrzyński – 19%
- Aleksandar Vuković – 5%
- Marcin Brosz – 5%
- Dariusz Banasik – 4%
Z drugiej strony zawodnicy dostali także pytanie o trenera, z którym najbardziej chcieliby pracować. Zdecydowaną większością głosów wygrał Adrian Siemieniec. Co ciekawe, na 2. miejscu znalazł się Marek Papszun.
Trener, z którym najbardziej chciałbym pracować:
- Adrian Siemieniec – 36%
- Marek Papszun – 11%
- Michal Gasparik – 9%
- Niels Frederiksen – 8%
- Rafał Górak – 7%