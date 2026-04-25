Korona Kielce nadal bez zwycięstwa. Obrońca uratował gospodarzy [WIDEO]

Korona Kielce zremisowała z GKS-em Katowice (1:1) w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Marcel Pięczek, który wpisał się na listę strzelców w drugiej połowie.

PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - GKS Katowice

Remis w Kielcach

Korona Kielce zmierzyła się w sobotę z GKS-em Katowice na Exbud Arenie w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-czerwoni zdobyli cztery punkty w pięciu ostatnich spotkaniach i zajmują 12. miejsce w tabeli. Jeszcze do niedawna chwalony zespół Jacka Zielińskiego, wyraźnie obniżył loty i musi oglądać się za siebie, ponieważ rywale zaczynają regularnie punktować.

Zdecydowanie lepiej w rundzie wiosennej prezentuje się drużyna Rafała Góraka. W trzech ostatnich meczach odniosła dwa zwycięstwa i wciąż pozostaje w grze o miejsca premiowane awansem do europejskich pucharów.

Spotkanie w Kielcach lepiej rozpoczęli goście. W 35. minucie po mocnym wyrzucie piłki z autu przez Erika Jirkę do piłki dopadł Arkadiusz Jędrych. Obrońca GieKSy jednak wpakował na raty futbolówkę do siatki.

Arkadiusz Jędrych znów skuteczny! 💪 GKS prowadzi w Kielcach! ⚽



W 66. minucie Korona zdołała odpowiedzieć na bramkę rywali. Dawid Błanik dośrodkował z rzutu wolnego i Marcel Pięczek strzelił swojego czwartego gola w obecnym sezonie. Wszystkie trafienia 25-letni defensor zanotował w drugiej części rozgrywek. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów, z którego nikt nie może być zadowolony. W następnej kolejce GKS podejmie Bruk-Bet Termalikę, zaś Kielczanie zagrają u siebie z Piastem Gliwice.

KORONA WYRÓWNUJE! Marcel Pięczek wykorzystuje kapitalne dośrodkowanie 💪



Korona Kielce – GKS Katowice 1:1 (0:1)

0:1 Arkadiusz Jędrych 35′

1:1 Marcel Pięczek 66′