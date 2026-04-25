Korona Kielce nadal bez zwycięstwa. Obrońca uratował gospodarzy [WIDEO]

16:38, 25. kwietnia 2026
Paweł Wątorski

Korona Kielce zremisowała z GKS-em Katowice (1:1) w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Marcel Pięczek, który wpisał się na listę strzelców w drugiej połowie.

Korona Kielce - GKS Katowice
PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - GKS Katowice

Remis w Kielcach

Korona Kielce zmierzyła się w sobotę z GKS-em Katowice na Exbud Arenie w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-czerwoni zdobyli cztery punkty w pięciu ostatnich spotkaniach i zajmują 12. miejsce w tabeli. Jeszcze do niedawna chwalony zespół Jacka Zielińskiego, wyraźnie obniżył loty i musi oglądać się za siebie, ponieważ rywale zaczynają regularnie punktować.

Zdecydowanie lepiej w rundzie wiosennej prezentuje się drużyna Rafała Góraka. W trzech ostatnich meczach odniosła dwa zwycięstwa i wciąż pozostaje w grze o miejsca premiowane awansem do europejskich pucharów.

Spotkanie w Kielcach lepiej rozpoczęli goście. W 35. minucie po mocnym wyrzucie piłki z autu przez Erika Jirkę do piłki dopadł Arkadiusz Jędrych. Obrońca GieKSy jednak wpakował na raty futbolówkę do siatki.

W 66. minucie Korona zdołała odpowiedzieć na bramkę rywali. Dawid Błanik dośrodkował z rzutu wolnego i Marcel Pięczek strzelił swojego czwartego gola w obecnym sezonie. Wszystkie trafienia 25-letni defensor zanotował w drugiej części rozgrywek. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów, z którego nikt nie może być zadowolony. W następnej kolejce GKS podejmie Bruk-Bet Termalikę, zaś Kielczanie zagrają u siebie z Piastem Gliwice.

Korona Kielce – GKS Katowice 1:1 (0:1)

0:1 Arkadiusz Jędrych 35′

1:1 Marcel Pięczek 66′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości