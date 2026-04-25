Raków zdobył decydującą bramkę w doliczonym czasie! Odwrócili losy meczu [WIDEO]

19:33, 25. kwietnia 2026
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa w sobotnie popołudnie zmierzył się z Lechią Gdańsk. Wyjazdowe spotkanie Medalików zakończyło się wynikiem 2:1.

PressFocus Na zdjęciu: Jean Carlos i Tomasz Wojtowicz

Raków wygrywa dzięki bramce w doliczonym czasie gry

W sobotnie popołudnie w 30. kolejce Ekstraklasy Raków Częstochowa zmierzył się z Lechią Gdańsk. Dla obu klubów było to ważne spotkanie, ponieważ różnice w tabeli nie są duże.

Wynik spotkania otworzyli gospodarze. Już w 10. minucie rzut karny wykorzystał Tomas Bobcek.

Jednak kilka minut później Medaliki wyrównały na 1:1, a gola zdobył Oskar Repka.

W 93. minucie decydujące trafienie zanotował nie kto inny jak Jonatan Brunes.

Po tym meczu Częstochowianie zajmują 4, miejsce w Ekstraklasie, a Lechiści 10. pozycję. Za tydzień 2 maja Raków czeka finał Pucharu Polski, gdzie zmierzy się Górnikiem Zabrze, a Lechia w poniedziałek 4 maja zagra z Radomiakiem Radom.

Zobacz także: Korona Kielce nadal bez zwycięstwa. Obrońca uratował gospodarzy [WIDEO]

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości