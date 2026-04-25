Raków zdobył decydującą bramkę w doliczonym czasie! Odwrócili losy meczu [WIDEO]

Raków Częstochowa w sobotnie popołudnie zmierzył się z Lechią Gdańsk. Wyjazdowe spotkanie Medalików zakończyło się wynikiem 2:1.

PressFocus Na zdjęciu: Jean Carlos i Tomasz Wojtowicz

Raków wygrywa dzięki bramce w doliczonym czasie gry

W sobotnie popołudnie w 30. kolejce Ekstraklasy Raków Częstochowa zmierzył się z Lechią Gdańsk. Dla obu klubów było to ważne spotkanie, ponieważ różnice w tabeli nie są duże.

Wynik spotkania otworzyli gospodarze. Już w 10. minucie rzut karny wykorzystał Tomas Bobcek.

Tomas Bobcek z szesnastym golem w tym sezonie! 🔥



Lechia prowadzi z Rakowem! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/mpMnm9IoBS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 25, 2026

Jednak kilka minut później Medaliki wyrównały na 1:1, a gola zdobył Oskar Repka.

Najpierw świetny zwód, później rykoszet, ostatecznie Oskar Repka trafia do siatki! ⚽



Mamy remis w Gdańsku 👀



📺Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/pSVBUxHu7j — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 25, 2026

W 93. minucie decydujące trafienie zanotował nie kto inny jak Jonatan Brunes.

Bohater ostatniej akcji! 💪



Jonatan Braut Brunes zapewnił komplet punktów dla Rakowa w doliczonym czasie ⚽



📺 Oglądaj @_Ekstraklasa_ w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/aNJrYhwRKu — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 25, 2026

Po tym meczu Częstochowianie zajmują 4, miejsce w Ekstraklasie, a Lechiści 10. pozycję. Za tydzień 2 maja Raków czeka finał Pucharu Polski, gdzie zmierzy się Górnikiem Zabrze, a Lechia w poniedziałek 4 maja zagra z Radomiakiem Radom.

