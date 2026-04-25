Górak nie owije w bawełnę po remisie z Koroną. „Pewne rzeczy szwankowały”

18:20, 25. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
GKS Katowice w sobotę zanotował remis z Koroną Kielce (1:1). Rafał Górak nie był zadowolony z występu swojej drużyny. Szkoleniowiec przyznał, że jego podopieczni potrafią grać dużo lepiej.

Sobotnie zmagania w PKO Ekstraklasie rozpoczęły się od bardzo ciekawego starcia w środku tabeli. A w nim Korona Kielce mierzyła się przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Rywalizacja nie ułożyła się po myśli żadnej ze stron. Mecz zakończył się bowiem remisem 1:1, co nie ukontentowało zarówno gospodarzy, jak i gości tego pojedynku.

Po spotkaniu Rafał Górak nie owijał bawełnę w rozmowie z mediami. Szkoleniowiec GKS-u Katowice przyznał, że jego podopieczni zaprezentowali się poniżej oczekiwań i szwankowała gra w wielu elementach. Trener przyznał, że gra w Kielcach z Koroną nie jest wcale tak prostym zadaniem.

Przyjmujemy i szanujemy tą zdobycz punktową. Nie byliśmy najlepszą wersją siebie. Potrafimy grać lepiej, ale dzisiaj pewne rzeczy szwankowały. Z przebiegu meczu ten remis jest sprawiedliwy. Nie będę zbytnio przesadzał z ubolewaniem. Przyjechaliśmy na trudno teren, gdzie nie gra się łatwo przy pełnych trybunach. Po obu stronach dopisało zaangażowanie – powiedział Rafał Górak.

GKS Katowice następny mecz ligowy rozegra już w kolejną niedzielę. Tego dnia zespół prowadzony przez Rafała Góraka zmierzy się u siebie z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza.

