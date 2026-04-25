Lech Poznań kontra Legia Warszawa. Składy, sytuacja kadrowa i statystyki [MECZ TYGODNIA]

Sytuacja kadrowa przed meczem Lech Poznań – Legia Warszawa

Lech Poznań podejmie Legię Warszawa przy Bułgarskiej w absolutnym hicie 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wejściówki zniknęły błyskawicznie, a komplet publiczności stworzy scenerię godną meczu o najwyższą stawkę. I choć tabela podpowiada różne historie dla obu drużyn, takie spotkania rządzą się własnymi prawami. Tutaj nie ma miejsca na kalkulacje.

Poznaniacy podejdą do starcia osłabieni. Za nadmiar żółtych kartek nie zagra Pablo Rodriguez. Hiszpański pomocnik jest ważnym ogniwem trenera Nielsa Frederiksena. To ubytek, który może zaboleć, zwłaszcza w meczu wymagającym kontroli tempa i kreatywności. Na tym jednak nie koniec problemów kadrowych Kolejorza. Z powodu urazów poza grą pozostają m.in. Kornel Lisman, Alex Douglas, Gisli Thordarson oraz Radosław Murawski.

W obozie stołecznych sytuacja kartkowa wygląda znacznie lepiej. Nikt nie musi pauzować. Nie oznacza to jednak pełnego komfortu dla Marka Papszun. Lista kontuzjowanych również jest odczuwalna. Petar Stojanović, Ruben Vinagre, Antonio Colak oraz Wahan Biczachczjan nie będą do dyspozycji.

Przewidywane składy na mecz Lech Poznań – Legia Warszawa

Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Gumny, Mońka, Gurgul – Kozubal, Jagiełło – Gholizadeh, Walemark, Palma – Ishak

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Wszołek, Szymański, K. Urbański, Elitim, Kun – Adamski, Rajović

Między słupki wraca Bartosz Mrozek. Bramkarz Lecha opuścił ostatnie spotkanie z Pogonią Szczecin w dramatycznych okolicznościach po incydencie z psem, który zakończył się wizytą w szpitalu. Defensywa Kolejorza w ostatnich tygodniach daleka była od stabilności. Trzy stracone gole w starciu z GKS-em Katowice obnażyły mankamenty, które przeciwko Legia mogą zostać bezlitośnie wykorzystane. Dlatego ciężar odpowiedzialności znów może spaść na barki kapitana – Mikaela Ishaka. Szwedzki snajper ma na koncie 13 trafień.

Po drugiej stronie nie brakuje argumentów w ataku. W wyjściowym składzie Legii zobaczymy Miletę Rajovicia oraz Rafała Adamskiego. Ten drugi, jeszcze niedawno związany z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, powoli zaznacza swoją obecność. Dwa gole w rundzie wiosennej i trafienie, które przesądziło o zwycięstwie nad Zagłębiem Lubin, pokazują, że potrafi odnaleźć się w kluczowych momentach.

Kluczowe statystyki i sytuacja w tabeli

Piłkarze Lech są na czele ligowej tabeli, ale nie mogą pozwolić sobie na potknięcia. Tuż za ich plecami czają się bowiem Górnik Zabrze oraz Jagiellonia Białystok. Poznaniacy w tym sezonie na własnym stadionie odnieśli sześć zwycięstw, pięć razy remisowali i trzykrotnie schodzili z boiska pokonani. Co istotne, w żadnym z trzech ostatnich domowych spotkań Kolejorzowi nie udało się zachować czystego konta.

Z kolei Legia zajmuje dopiero 11. miejsce i wciąż musi regularnie punktować, by zapewnić sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Seria 10 meczów bez porażki pokazuje jednak, że zespół prowadzony przez Papszuna wykonał solidną pracę w drugiej części kampanii. Choć Warszawianie wygrali zaledwie dwa spotkania wyjazdowe, aż siedem razy dzielili się punktami z rywalami.