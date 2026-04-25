Cracovia rzutem na taśmę zremisowała. Dramat Pogoni Szczecin [WIDEO]

Cracovia zremisowała z Pogonią Szczecin (1:1) w 30. kolejce Ekstraklasy. Bramka dla Krakowian padła w 97. minucie. Obie drużyny oddaliły się od strefy spadkowej.

Cracovia nadal bez przełamania

Cracovia zmierzyła się z Pogonią Szczecin w trzecim sobotnim meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tygodniu władze krakowskiego klubu zdecydowały się na zmianę trenera. Z zespołem pożegnał się Luka Elsner, a jego miejsce zajął Bartosz Grzelak. Dla 47-letniego szkoleniowca był to debiut w polskim klubie.

Pasy znajdują się obecnie w dolnych rejonach tabeli i balansują na granicy strefy spadkowej, dlatego każde kolejne spotkanie ma dla nich ogromne znaczenie. Forma zespołu pozostawia jednak wiele do życzenia. Również Pogoń nie zachwyca w rundzie wiosennej. Portowcy w czterech ostatnich meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo, a największym problemem pozostają spotkania wyjazdowe. W tym sezonie przegrali ich aż dziewięć.

W 18. minucie, po sporym zamieszaniu w polu karnym gospodarzy, piłka trafiła do Kellyna Acosty. Pomocnik uderzył precyzyjnie i strzelił swojego pierwszego gola w barwach Pogoni. Po chwili okazję do wyrównania miał Karol Knap, ale znakomitą interwencją popisał się Valentin Cojocaru.

W 76. minucie trwała interwencja VAR po tym, jak Dimitris Keramitsis został trafiony piłką rękę we własnym polu karnym. Sędziowie jednak nie zdecydowali się na podyktowanie jedenastki dla Pasów. Jak się później okazało, trafienie Acosty nie było ostatnim. W 97. minucie punkt gospodarzom zapewnił Kahveh Zahiroleslam, który wykorzystał podanie od Mateusza Klicha. Po ciekawej końcówce w Krakowie padł sprawiedliwy remis (1:1).

Cracovia – Pogoń Szczecin 1:1 (0:1)

0:1 Kellyn Acosta 18′

1:1 Kahveh Zahiroleslam 90+7′