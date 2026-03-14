Wisła Płock przerwała serię porażek. Cracovia znów poległa [WIDEO]

22:12, 14. marca 2026
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Cracovia w 25. kolejce Ekstraklasy podejmowała Wisłę Płock. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2:1.

PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Cracovii i Wisły Płock

Wisła Płock wygrywa pierwszy raz od pięciu meczów

W sobotni wieczór Cracovia podejmowała Wisłę Płock. Co ciekawe obie drużyny od pięciu spotkań nie odniosły zwycięstwa i miały na koncie 33 punkty w tabeli Ekstraklasy. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale w drugiej odsłonie spotkania kibice w końcu doczekali się goli.

W 51. minucie nieszczęśliwie piłkę w swojej bramce umieścił Bosko Sutalo.

Drużyna Luki Elsnera zdołała jednak odpowiedzieć zaledwie kilka minut później za sprawą Ajdina Hasica. Natomiast goście nie zamierzali się poddawać i w 69. minucie ponownie objęli prowadzenie, a bramkę zdobył Deni Jurić.

Pasy zajmują aktualnie 10. pozycję w tabeli, a w przyszłym tygodniu zagrają z GKS Katowice. Z kolei Wisła plasuje się na 6. miejscu ze stratą pięciu punktów do liderującego Zagłębia Lubin, a w sobotę 21 marca czeka ją starcie z Jagiellonią Białystok.

Zobacz także: Maszyna Góraka się nie zatrzymuje. GKS Katowice z czwartym zwycięstwem z rzędu [WIDEO]

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości