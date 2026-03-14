GKS Katowice w sobotę mierzył się u siebie w lidze z Lechią Gdańsk. Podopieczni Rafała Góraka sięgnęli po czwarte zwycięstwo z rzędu, pokonując rywala rezultatem 2:0.

GKS Katowice pokonał Lechię Gdańsk

Na sobotę został zaplanowany niezwykle interesujące spotkanie w ramach 25. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy, w którym GKS Katowice mierzył się przed własną publicznością z Lechią Gdańsk. Oba zespoły imponują formą w rundzie wiosennej. Kibice zatem mieli prawo ostrzyć sobie zęby na ten mecz. Przed pierwszym gwizdkiem trudno było wskazać jednoznacznie na faworyta tego starcia.

Od pierwszych minut rywalizacja stała na wysokim poziomie. Zarówno jedni jak i drudzy tworzyli sobie akcje bramkowe. Na konkrety zawodnicy kazali nam czekać do 39. minuty. Wówczas GKS Katowice wyprowadził cios, który zamienił się w gola. Na listę strzelców wpisał się Mateusz Wdowiak.

GieKSa prowadzi z Lechią! 💪 Mateusz Wdowiak wykończył szybką kontrę gospodarzy! 💨



Lechia Gdańsk próbowała jeszcze przed przerwą odpowiedzieć, ale nie udało im się doprowadzić do wyrównania. Podopieczni Johna Carvera schodzili zatem na przerwę w słabych nastrojach.

Druga połowa przyniosła również wiele emocji. Na boisku w Katowicach oglądaliśmy dwie równe drużyny. Jednak gole strzelali tylko gospodarze. W 60. minucie GKS podwyższył prowadzenie. Bartosz Nowak idealnie obsłużył podaniem Ilję Szkurina, który nie miał problemy z pokonaniem bramkarza rywali.

𝐂𝐈𝐀𝐒𝐓𝐄𝐂𝐙𝐊𝐎 𝐁𝐀𝐑𝐓𝐎𝐒𝐙𝐀 𝐍𝐎𝐖𝐀𝐊𝐀! 🍪😍 Ilya Shkurin podwyższa na 2:0 z Lechią!



Po utracie gola, Lechia Gdańsk wyglądała, jakby pogodziła się z faktem, że wrócą do domu na tarczy. Gospodarze mieli pełną kontrolę i to oni zgarnęli niezwykle cenne trzy punkty.

GKS Katowice w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Lechia Gdańsk natomiast ugości przed własną publicznością Pogoń Szczecin.

GKS Katowice – Lechia Gdańsk 2:0

Wdowiak (39′), Nowak (60′)