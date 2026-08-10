Moretto ujawnił postępy w sprawie Rodriego. Real Madryt może się wściec

Rodri coraz bliżej Barcelony! Moretto przekazał najnowsze kulisy
Rodri może wkrótce wykonać jeden z najgłośniejszych ruchów tego lata. FC Barcelona od dłuższego czasu zabiega o reprezentanta Hiszpanii i wiele wskazuje na to, że wielokrotnie zapowiadany transfer właśnie wchodzi w decydującą fazę.
Jak przekazał Matteo Moretto na X, rozmowy Barcy z Manchesterem City postępują, a osiągnięcie porozumienia może być kwestią najbliższych dni. To oznacza, że saga dotycząca przyszłości jednego z najlepszych pomocników świata może zakończyć się znacznie szybciej, niż jeszcze niedawno można było zakładać.
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Rodri od dawna znajduje się na radarze giganta La Liga. Barcelona widzi w nim zawodnika, który mógłby stać się centralną postacią drugiej linii i nadać zespołowi jeszcze większą kontrolę nad spotkaniami. Jego profil doskonale wpisuje się również w futbolową wizję klubu.
Transfer miałby jednak jeszcze jeden niezwykle istotny wymiar. Barcelona może uprzedzić Real Madryt, który również od dłuższego czasu był łączony z pomocnikiem Manchesteru City. Ewentualne przejście Rodriego na Camp Nou byłoby więc nie tylko ogromnym wzmocnieniem sportowym, ale także ciosem w największego rywala.
Na razie negocjacje trwają, lecz atmosfera wokół transferu wyraźnie się zmieniła. Jeśli rozmowy będą nadal przebiegać w obecnym tempie, Rodri może już wkrótce przestać być zawodnikiem The Citizens.