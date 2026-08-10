Liverpool rozważy oferty za defensywnego pomocnika

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Wataru Endo dostępny na rynku transferowym

Liverpool przebudowuje swój skład podczas obecnego letniego okna transferowego. Angielski gigant sprowadził między innymi Jeremy’ego Jacqueta oraz Victora Munoza, a szeregi drużyny The Reds opuścili chociażby Mohamed Salah i Ibrahima Konate. Władze słynnego klubu wciąż pracują nad kadrą, dlatego możliwe, że przed zamknięciem rynku dojdzie jeszcze do kilku zmian.

Niewykluczone, iż to nie koniec rozstań na Anfield Road. Jak podaje Pete O’Rourke, z Liverpoolu może odejść również Wataru Endo. Według wspomnianego dziennikarza włodarze potentata z Wysp Brytyjskich są gotowi wysłuchać ofert za 33-letniego pomocnika. Tym samym reprezentant Japonii jest dostępny na rynku transferowym, a jego przyszłość w ekipie z Merseyside stoi pod znakiem zapytania.

Endo, którego w przeszłości łączono między innymi z Celtikiem Glasgow czy Ajaksem Amsterdam, przywdziewa koszulkę drużyny The Reds od sierpnia 2023 roku. Wówczas przeprowadził się na Anfield Road za 20 milionów euro ze Stuttgartu. Kontrakt japońskiego pomocnika z Liverpoolem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, więc aktualne okienko może być ostatnią okazją do jego sprzedaży.