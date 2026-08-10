Kroczek zagra o posadę w Rakowie?! Borek nie wyklucza zmiany trenera

15:25, 10. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Kanał Sportowy

Raków Częstochowa może pokusić się o zmianę trenera, jeśli odpadnie z europejskich pucharów. Mateusz Borek w programie Kanału Sportowego zasugerował, że pozycja Dawida Kroczka jest poważnie zagrożona.

Dawid Kroczek
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków zwolni Kroczka w przypadku porażki?

Raków Częstochowa pod koniec minionego sezonu dał szansę Dawidowi Kroczkowi, który odbudował zespół po zwolnionym Łukaszu Tomczyku. Poradził sobie na tyle dobrze, że klub postawił na niego również w obecnej kampanii. Wydawało się, że będzie szukał docelowego następcy Marka Papszuna w kimś innym, ale to były trener Cracovii zapracował na angaż w dłuższym wymiarze czasowym.

Początek sezonu w wykonaniu Rakowa pozostawia jednak wiele do życzenia – drużyna przegrała dwa mecze w Ekstraklasie, a teraz stoi przed kluczowym starciem, które zadecyduje o awansie do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W minionym tygodniu Medaliki zremisowały przed własną publicznością z Hammarby, a teraz czeka je rewanż na wyjeździe.

Czy w przypadku porażki władze Rakowa podejmą poważne kroki w kwestii przyszłości Kroczka? Mateusz Borek nie wyklucza, że szkoleniowiec zostanie zwolniony. Doradza mu więc, by zespół podszedł do rewanżowego starcia z większą odwagą i powalczył o zwycięstwo za wszelką cenę.

– Ja myślę, żeby mieć jakiekolwiek szanse, musi Dawid Kroczek zaryzykować totalnie – nawet kosztem „trudnych informacji”, które może otrzymać po meczu. Musi pójść va banque. Muszą zagrać nie po częstochowsku. Jak zagrają z takim podejściem, tak siermiężnie, to nic z tego nie będzie – sugerował dziennikarz w programie Kanału Sportowego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości