Giganci obejdą się smakiem. Sensacyjna decyzja rozchwytywanego napastnika

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Thiago odrzuca Chelsea i Man United. Zostaje w obecnym klubie

Igor Thiago ma za sobą przełomowy sezon. Sensacyjny bohater Brentford zdobył w Premier League 22 bramki i w rywalizacji o koronę króla strzelców ustąpił jedynie Erlingowi Haalandowi. Jego znakomity bilans został oczywiście nagrodzony przez Carlo Ancelottiego, który uwzględnił go w gronie powołanych na mistrzostwa świata. Tam Brazylijczyk nie błyszczał, ale i tak ma za sobą świetny okres, po którym na stałe trafił na listy życzeń największych klubów w Europie.

Wydawało się, że transfer z jego udziałem jest w zasadzie przesądzony. Nad pozyskaniem Thiago debatowały takie ekipy, jak Manchester United, Chelsea, Tottenham czy Bayern Monachium. Dla Brentford stało się jasne, że zatrzymanie gwiazdora będzie trudne, natomiast było gotowe stanąć do walki. Wycena przekracza 70 milionów funtów, a priorytetem i tak jest odrzucenie wszystkich ofert.

Okazuje się, że wysiłek władz Brentford najprawdopodobniej będzie zbędny, bowiem sam Thiago nie myśli o zmianie zespołu. „TEAMtalk” twierdzi, że odrzuca zakusy europejskich gigantów i chce pozostać na jeszcze jeden sezon w obecnej ekipie. Uważa, że to odpowiednie miejsce dla jego rozwoju, a projekt Brentford jest bardzo ambitny i wspólnie z drużyną może jeszcze wiele osiągnąć.