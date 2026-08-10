Endrick coraz bliżej przenosin do Premier League. Oto faworyt wyścigu

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Aston Villa na prowadzeniu w walce o Endricka

Endrick w drugiej części ostatniego sezonu przebywał na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon. Brazylijski napastnik tego lata wrócił do Realu Madryt, ale niewykluczone, że lada moment ponownie czasowo opuści Santiago Bernabeu. Ma to związek z transferami Yana Diomande, Carlosa Espiego oraz Bernardo Silvy, którzy zwiększyli rywalizację w linii ataku ekipy Królewskich. W tej sytuacji kolejne wypożyczenie może być dla młodego snajpera najlepszym scenariuszem.

W ostatnim czasie pojawiła się informacja, iż agenci Endricka szukają mu nowego zespołu w Premier League. Pomimo zainteresowania ze strony kilku najlepszych angielskich klubów na prowadzeniu w wyścigu o 20-letniego napastnika jest Aston Villa – podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Wypożyczenie do ekipy z Birmingham wydaje się ciekawym rozwiązaniem, ponieważ piłkarz miałby tam duże szanse na regularne występy.

Dotychczasowy pobyt Endricka w Realu Madryt nie należał do najłatwiejszych. Hiszpański potentat sprowadził go z Palmeiras w 2024 roku za około 50 milionów euro, jednak zdolny atakujący najczęściej pełnił rolę rezerwowego. Mimo to 21-krotny reprezentant Brazylii wciąż uchodzi za jeden z największych talentów światowego futbolu. Sytuację zawodnika obserwują także AS Roma, Real Sociedad, Real Betis, Villarreal oraz Fenerbahce Stambuł.