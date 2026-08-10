Korona Kielce celuje w ten transfer. Znany piłkarz odrzucony

16:29, 10. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  CANAL+ Sport

Korona Kielce poszukuje napastnika, o czym poinformował w programie CANAL+ Sport Łukasz Maciejczyk. Jednocześnie zaprzeczył, jakoby opcją dla klubu był Dawid Kownacki.

Łukasz Maciejczyk
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Maciejczyk

Kownacki nie dla Korony. Sprowadzi innego napastnika

Korona Kielce dokonała tego lata kilku zaskakujących transakcji. Największą sensacją było oczywiście wyciągnięcie z Górnika Zabrze Patrika Hellebranda. Oprócz niego, do drużyny dołączyli Ariel Mosór, Kamil Jakubczyk czy Morgan Fassbender. Klub poinformował także o bolesnym rozstaniu, bowiem do Francji przeniósł się Tamar Svetlin, lider środka pola w minionym sezonie.

Kielczanie pragną na stałe włączyć się do ligowej czołówki i powalczyć o europejskie puchary. Nie rezygnują z kolejnych ruchów na rynku transferowym. Plan zakłada sprowadzenie napastnika, który będzie rywalizował o miejsce w składzie z Mariuszem Stępińskim, a być może również wystąpi z nim w duecie. Łukasz Maciejczyk podczas programu na CANAL+ Sport potwierdził, że trwają poszukiwania odpowiedniego kandydata.

Właściciel Korony zaprzeczył też, jakoby opcją dla kieleckiego klubu był Dawid Kownacki. Media łączyły go z takim ruchem, ale to tylko plotki. Do zespołu tego lata dołączy inny snajper.

Korona rozegrała dotąd tylko dwa ligowe mecze, bowiem Górnik Zabrze przełożył starcie z 2. kolejki Ekstraklasy. Na inaugurację ekipa Jacka Zielińskiego przegrała z Jagiellonią Białystok, a w miniony weekend podzieliła się punktami w rywalizacji z Legią Warszawa.

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