Korona Kielce celuje w ten transfer. Znany piłkarz odrzucony

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Maciejczyk

Kownacki nie dla Korony. Sprowadzi innego napastnika

Korona Kielce dokonała tego lata kilku zaskakujących transakcji. Największą sensacją było oczywiście wyciągnięcie z Górnika Zabrze Patrika Hellebranda. Oprócz niego, do drużyny dołączyli Ariel Mosór, Kamil Jakubczyk czy Morgan Fassbender. Klub poinformował także o bolesnym rozstaniu, bowiem do Francji przeniósł się Tamar Svetlin, lider środka pola w minionym sezonie.

Kielczanie pragną na stałe włączyć się do ligowej czołówki i powalczyć o europejskie puchary. Nie rezygnują z kolejnych ruchów na rynku transferowym. Plan zakłada sprowadzenie napastnika, który będzie rywalizował o miejsce w składzie z Mariuszem Stępińskim, a być może również wystąpi z nim w duecie. Łukasz Maciejczyk podczas programu na CANAL+ Sport potwierdził, że trwają poszukiwania odpowiedniego kandydata.

Właściciel Korony zaprzeczył też, jakoby opcją dla kieleckiego klubu był Dawid Kownacki. Media łączyły go z takim ruchem, ale to tylko plotki. Do zespołu tego lata dołączy inny snajper.

Korona rozegrała dotąd tylko dwa ligowe mecze, bowiem Górnik Zabrze przełożył starcie z 2. kolejki Ekstraklasy. Na inaugurację ekipa Jacka Zielińskiego przegrała z Jagiellonią Białystok, a w miniony weekend podzieliła się punktami w rywalizacji z Legią Warszawa.