Atletico Madryt złożyło propozycję za perspektywicznego snajpera

17:38, 10. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  L'Equipe

Atletico Madryt szuka na rynku nowego napastnika. Jak donosi francuska gazeta L'Equipe, hiszpański klub złożył ofertę za Matiasa Fernandeza-Pardo.

Diego Simeone
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Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Matias Fernandez-Pardo może przejść do Atletico Madryt

Atletico Madryt póki co skutecznie zatrzymuje w swoich szeregach zarówno Juliana Alvareza, jak i Alexandra Sorlotha. Letnie okienko transferowe wciąż jest jednak otwarte, a odejście jednego z nich byłoby sporą stratą dla drużyny Los Rojiblancos. Diego Simeone liczy więc na wzmocnienie linii ataku, nawet jeśli obaj napastnicy pozostaną na Estadio Metropolitano. Argentyński trener chce bowiem zwiększyć rywalizację w opisywanym sektorze boiska.

W związku z tym Atletico pracuje nad pozyskaniem nowego piłkarza do formacji ofensywnej. Jak podaje francuski dziennik „L’Equipe”, do stolicy Hiszpanii może przeprowadzić się Matias Fernandez-Pardo. Co więcej, według wspomnianego źródła gigant La Ligi złożył już ofertę za 21-letniego snajpera. Propozycja opiewa na 35 milionów euro, a LOSC Lille wkrótce ma udzielić odpowiedzi.

Mierzący 188 centymetrów napastnik występuje w barwach francuskiego zespołu od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stade Pierre-Mauroy z KAA Gent za blisko 12 milionów euro. Reprezentant Belgii jest otwarty na kolejny krok w karierze. W poprzednim sezonie rozegrał 41 meczów, zdobył osiem bramek i zanotował siedem asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.

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