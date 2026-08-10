Newcastle było już bardzo blisko. Nagle wszystko się zmieniło

Fabrizio Romano przekazał zaskakujące wieści w sprawie Pierre Emile'a Hojbjerga. Newcastle United było gotowe spełnić oczekiwania Olympique Marsylii, ale transfer utknął.

fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matthias Jaissle

Zwrot w sprawie Hojbjerga! Newcastle nie spodziewało się takiego scenariusza

Fabrizio Romano przekazał na platformie X, że transfer Pierre-Emile’a Hojbjerga do Newcastle United znalazł się w impasie. Sroki były gotowe zapłacić kwotę oczekiwaną przez Olympique Marsylia, ale ostatecznie to stanowisko samego zawodnika zatrzymało całą operację.

„Transfer Pierre’a Emile’a Hojbjerga do Newcastle jest obecnie NIEREALIZOWANY po nowych rozmowach w ostatnich godzinach. NUFC było gotowe zapłacić tyle, ile zażądał OM, ale Hojbjerg postanowił odrzucić tę propozycję” – przekazał dziennikarz na swoim profilu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

To zwrot akcji, którego trudno było się spodziewać. Newcastle wykonało bowiem swoją część zadania i było przygotowane na spełnienie finansowych oczekiwań przedstawiciela Ligue 1. Problem pojawił się dopiero na ostatniej prostej, gdy Hojbjerg zdecydował, że nie chce przeprowadzki do ligi angielskiej.

🚨⚠️ EXCLUSIVE: Pierre Emile Højbjerg’s move to Newcastle currently OFF following new talks in the recent hours.#NUFC were prepared to pay what OM wanted but Højbjerg has decided to turn down the proposal. pic.twitter.com/fVT5iD2XDT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Tym samym dla Newcastle oznacza to konieczność błyskawicznego uruchomienia planu awaryjnego. Klub potrzebuje wzmocnienia środka pola, dlatego po fiasku rozmów z Duńczykiem musi skierować uwagę na inne nazwiska.

Jednym z kandydatów pozostaje Joao Palhinha. Portugalczyk już wcześniej był wymieniany jako alternatywa dla Hojbjerga, a obecny rozwój wydarzeń może sprawić, że zainteresowanie jego osobą zdecydowanie wzrośnie.