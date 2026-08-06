Wisła Kraków z ważnym testem. Trener Białej Gwiazdy już wie, czego potrzebuje drużyna

19:47, 6. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  WislaPortal.pl

Wisła Kraków przed meczem z Wisłą Płock ma jasny cel. Mariusz Jop odkrył karty przed spotkaniem, mówiąc o kadrze, formie zespołu i roli faworyta na własnym stadionie.

Mariusz Jop
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop ujawnił kulisy przygotowań Wisły Kraków

Wisła Kraków już w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy stanie przed kolejnym wyzwaniem. Biała Gwiazda podejmie na własnym stadionie Wisłę Płock, a przed tym spotkaniem trener Mariusz Jop podczas konferencji prasowej poruszył najważniejsze tematy dotyczące zespołu. Szkoleniowiec opowiedział o sytuacji kadrowej, poprawie gry defensywnej, ofensywnych możliwościach drużyny oraz jasno określił, kto jego zdaniem będzie faworytem rywalizacji.

Jednym z głównych tematów wypowiedzi szkoleniowca Białej Gwiazdy była gra defensywna Wisły w starciu z Piastem Gliwice. Krakowska drużyna stworzyła wiele sytuacji ofensywnych, ale jednocześnie straciła cztery gole. Jop nie ukrywał, że jego zespół musi poprawić organizację gry obronnej.

– Trzeba powiedzieć, że za dużo było tych błędów w grze obronnej. Oczywiście tydzień czasu to nie jest dużo, ale to też nie jest tak, że my zaczęliśmy pracę nad grą obronną od poniedziałku. Po prostu przypomnieliśmy pewne rzeczy w detalach, w szczegółach – zaznaczył trener cytowany przez WislaPortal.pl.

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Szkoleniowiec zwrócił uwagę, że kluczowa będzie odpowiednia organizacja całego zespołu. – Jeżeli chodzi o działania obronne, to kluczem jest, żeby zespół był blisko siebie w kompakcie. To jest coś, co jest takim kanonem. A dwa, jeżeli już jest skok pressingowy, to musimy to robić wszyscy razem. Nikt się nie może wyłączyć – mówił Jop.

Biała Gwiazda szuka najlepszego ustawienia

Dużo miejsca podczas konferencji poświęcono również ofensywie. W meczu z z Gliwiczami bardzo dobre wejście zaliczyli Angel Rodado i Julius Ertlthaler, a Jordi Sanchez kolejny raz potwierdził wysoką formę. Trener krakowskie ekipy przyznał, że współpraca Rodado z Sanchezem jest możliwa i może być ważnym rozwiązaniem dla zespołu.

– Dla mnie i dla sztabu pierwszym parametrem, najbardziej istotnym, jest to, co jest najlepsze dla zespołu w danym momencie. Oczywiście obserwujemy piłkarzy, kto w jakiej jest formie. Gdzie są te relacje dobre, gdzie one są skuteczne, co dają zespołowi i na tej podstawie podejmujemy decyzję – wyjaśnił Jop.

Trener Wisły podkreślił również, że Jordi Sanchez swoją postawą zasłużył na miejsce w składzie. – To jest piękno piłki nożnej, że czasami piłkarz, który wydaje się w ocenie większości numerem dwa czy trzy, wykorzystuje swoją szansę. Myślę, że tak w przypadku Jordiego możemy powiedzieć, że wywalczył to sobie ciężką pracą – powiedział szkoleniowiec Krakowian.

Wisła Kraków chce poprawić grę. „Mamy jeszcze dużo do pokazania”

Przed meczem z Wisłą Płock trener Białej Gwiazdy został również zapytany o styl gry zespołu i to, czy drużyna realizuje założenia na nowy sezon. Jop uważa, że Wisła ma jeszcze spore rezerwy. – My mamy swój styl, natomiast myślę, że w tym zespole jest jeszcze dużo więcej do pokazania niż to, co pokazaliśmy w dwóch pierwszych meczach – stwierdził Jop.

Trener odniósł się również do rywala. Wisła Płock po dwóch kolejkach ma na koncie cztery punkty i pozostawiła po sobie dobre wrażenie. – To na pewno jest zespół, który chce budować od tyłu. To jest zresztą taka charakterystyka trenera Majewskiego, który to robił wcześniej i w Mielcu i w reprezentacji U-21. Jest to trener, który lubi wielopodaniowo budować swoje ataki. Ma do tego piłkarzy, ale też myślę, że jest to zespół, który jest groźny w fazie przejściowej – ocenił Jop.

Beniaminek faworytem

Na zakończenie konferencji trener 13-krotnych mistrzów Polski jasno określił swoje nastawienie przed spotkaniem. Biała Gwiazda zagra przed własną publicznością i chce zdobyć komplet punktów.

– Gramy u siebie, przed własną publicznością. Postrzegam nas jako faworyta. Zrobimy wszystko, żeby dać dobre, pozytywne emocje kibicom – podsumował trener Wisły.

Piątkowe starcie zacznie się o godzinie 20:30. Wiślacy powalcza o drugie zwycięstwo w tej kampanii.

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