Wisła Kraków bez dwóch graczy na Wisłę Płock. Jop zabrał głos

19:28, 6. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  WislaPortal.pl

Wisła Kraków przystąpi do kolejnego ligowego spotkania osłabiona. Biała Gwiazda przed starciem z Wisłą Płock musi radzić sobie bez dwóch zawodników, podał serwis WislaPortal.pl.

Mariusz Jop
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków ujawniła szczegóły. Tego kibice chcieli się dowiedzieć

Wisła Kraków przygotowuje się do meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027. W nim na własnym stadionie zmierzy się z Wisłą Płock. Zespół Mariusza Jopa będzie chciał przed własną publicznością zaprezentować się z jak najlepszej strony, jednak trener nie będzie mógł skorzystać ze wszystkich swoich piłkarzy.

Jak informuje serwis WislaPortal.pl, w spotkaniu zabraknie Raoula Gigera oraz Jakuba Stępaka. Obaj zawodnicy zmagają się z problemami zdrowotnymi i zostali wykluczeni z udziału w najbliższej rywalizacji. To oznacza, że sztab szkoleniowy Białej Gwiazdy będzie musiał poszukać innych rozwiązań przy ustalaniu kadry meczowej.

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Najwięcej uwagi przyciąga sytuacja Gigera, który doznał urazu mięśniowego. Podczas konferencji prasowej przed spotkaniem głos w tej sprawie zabrał trener Jop. Szkoleniowiec Wisły uspokoił kibiców, podkreślając, że prognozy dotyczące zdrowia zawodnika nie są złe. – Prognozy w jego przypadku nie są złe – mówił trener, odnosząc się do aktualnego stanu piłkarza.

Krakowska ekipa liczy, że absencje nie przeszkodzą jej w realizacji celu, jakim będzie zdobycie kolejnych punktów. Starcie z Nafciarzami zapowiada się jako wymagający test, a szczególnie ważne może okazać się odpowiednie zarządzanie kadrą.

Piątkowa potyczka zacznie się o godzinie 20:30. Wisła podejdzie do spotkania, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażce z Piastem Gliwice (3:4).

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