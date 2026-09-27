Jesus zdecydował ws. Ronaldo! Tak zagra Portugalia z Norwegią

12:08, 27. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  A Bola

Cristiano Ronaldo ma usiąść na ławce w meczu Norwegia - Portugalia. Taką decyzję już przed zgrupowaniem miał podjąć Jorge Jesus - informuje A Bola. Oto przewidywane składy na najbliższy mecz Ligi Narodów.

Cristiano Ronaldo
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo na ławce. Taki skład wystawi Jesus na mecz z Norwegią

Reprezentacja Portugalii od zwycięstwa rozpoczęła rozgrywki Ligi Narodów. W debiucie Jorge Jesusa jego zespół nie bez problemów, ale pokonał Walię (1:0). Jedynego gola strzelił Joao Felix. Z kolei w drugiej połowie trafienie Cristiano Ronaldo zostało anulowane ze względu na spalonego.

W kolejnym spotkaniu Portugalia zmierzy się z Norwegią, która ma za sobą ciężkie starcie z Danią. Erling Haaland i spółka odnieśli jednak ważne zwycięstwo, zgarniając komplet punktów (3:2). Prawdopodobnie na boisku nie zobaczymy jednak wspomnianego już Cristiano Ronaldo.

A Bola sugeruje, że piłkarz Al-Nassr rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Od początku zgrupowania Jorge Jesus miał taki plan na 41-letniego zawodnika. Przypomnijmy, że w rywalizacji z Walią przebywał na boisku przez 67 minut. Ze względu na wiek nie jest w stanie już grać w tak krótkim odstępie czasu.

Przewidywany skład Portugalii na mecz z Norwegią wg. serwisu A Bola:

D. Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – J. Neves, Palhinha, Vitinha – Neto, Ramos, Felix

Wszystko wskazuje na to, że Ronaldo w wyjściowej jedenastce zastąpi Goncalo Ramos. Przeciwko Walii to właśnie on wszedł za niego na boisko. W kolejnych dniach podopieczni Jorge Jesusa rozegrają jeszcze dwa spotkania Danią i ponownie z Norwegią, ale przed własną publicznością.

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