Szwecja bez gwiazdy na mecz z Polską. Jest potwierdzenie

12:21, 27. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  svenskfotboll.se

Alexander Isak oraz Hjalmar Ekdal na pewno nie wystąpią w meczu z Polską. Tamtejsza federacja poinformowała, że ze względu na kontuzje obaj piłkarze opuścili zgrupowanie i wrócili do swoich klubów.

Graham Potter
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TT News Agency/Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Isak i Ekdal poza kadrą reprezentacji Szwecji

Reprezentacja Szwecji rozpoczęła Ligę Narodów od zwycięstwa z Rumunią, a jednocześnie zdobyła komplet punktów przy wpadce reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni tylko zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Już w poniedziałek (28 września) obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu w Sztokholmie. Będzie to okazja, aby podopieczni Jana Urbana wzięli rewanż za przegrane spotkanie w marcu podczas baraży o awans na Mistrzostwa Świata.

Już wiadomo, że drużyna Trzech Koron przystąpo do meczu z Polską w osłabieniu. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuścił Alexander Isak, czyli największa gwiazda Szwedów oraz Hjalmar Ekdal, jeden z obrońców w zespole Grahama Pottera.

Obrońca Hjalmar Ekdal oraz napastnik Alexander Isak z powodu lekkich urazów muszą opuścić trwające zgrupowanie reprezentacji Szwecji. Kontuzje uniemożliwią im występ w nadchodzących meczach. Na ten moment sztab reprezentacji nie planuje powoływać w ich miejsce żadnych zastępców – czytamy w oficjalnym komunikacie szwedzkiej federacji.

Isak w tym sezonie jest w świetnej formie. W barwach Liverpoolu strzelił już cztery bramki w pięciu meczach ligowych. Do tego dołożył cenne trafienie w ostatnim starciu Ligi Narodów z Rumunią. Z kolei Ekdal to zawodnik rotacji. W ostatnim meczu zagrał jedynie 27 minut. Na co dzień broni barw Burnley, gdzie również jest graczem szerokiego składu.

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