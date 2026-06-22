Wisła Kraków z nowymi twarzami. Oto kadra na letni obóz

Wisła Kraków udała się na obóz przygotowawczy do Woli Chorzelowskiej. W kadrze znalazło się dwóch nowych zawodników oraz kilku utalentowanych młodzieżowców.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła już z dwoma wzmocnieniami

Wisła Kraków w zeszłym tygodniu rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy, natomiast w niedzielę wyjechała na obóz do Woli Chorzelowskiej, gdzie trenowała również w poprzednim roku. Potrwa on do 2 lipca – w tym czasie Biała Gwiazda rozegra mecze towarzyskie, a sztab szkoleniowy przyjrzy się zawodnikom, których ma do dyspozycji. W kadrze na obóz znaleźli się dwaj nowi piłkarze Wisły – Maxence Maissoneuve oraz Marcel Łubik. Francuski defensor podpisał z nią dwuletni kontrakt, natomiast bramkarz został wypożyczony z Augsburga. W zeszłym sezonie Łubik występował dla Górnika Zabrze, z którym wywalczył wicemistrzostwo Polski.

W składzie Wisły znalazł się też Angel Rodado, który obecnie rehabilituje się po operacji barku. Mariusz Jop przetestuje ponadto kilku młodych zawodników, którzy do tej pory nie mieli okazji zadebiutować w pierwszej drużynie – Maksyma Cymbaliuka, Oliwiera Pławińskiego i Karola Tokarczyka.

Kadra Wisły Kraków na obóz w Woli Chorzelowskiej

Bramkarze: Patryk Letkiewicz, Marcel Łubik, Jakub Stępak.

Obrońcy: Julian Lelieveld, Rafał Mikulec, Alan Uryga, Maxence Maisonneuve, Bartosz Jaroch, Darijo Grujčić, Raoul Giger, Mariusz Kutwa, Jakub Krzyżanowski, Wiktor Biedrzycki.

Pomocnicy: Julius Ertlthaler, Marc Carbó, Frederico Duarte, James Igbekeme, Wiktor Staszak, Marko Božić, Ervin Omić, Kacper Duda, Maciej Kuziemka, Filip Baniowski, Maksym Cymbaliuk, Oliwier Pławiński.

Napastnicy: Ángel Rodado, Jordi Sánchez, Karol Tokarczyk.

21 czerwca zespół Białej Gwiazdy rozpoczął letnie zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej, które potrwa do 2 lipca.



Przygotowywać się do nowego sezonu będziemy w takim składzie 👊 pic.twitter.com/qK66Vcvekq — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 21, 2026

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