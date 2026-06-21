Radomiak Radom wydał komunikat ws. trenera. To koniec

Bruno Baltazar po zaledwie trzech miesiącach ponownie odchodzi z Radomiaka Radom. Klub przekazał w oficjalnym komunikacie, że umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bruno Baltazar

Bruno Baltazar odchodzi z Radomiaka Radom

Radomiak Radom zakończył miniony sezon na 10. miejscu w PKO BP Ekstraklasie. Ostatnia kampania nie była jednak udana ze względu na częste zmiany trenerów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy klub miał aż czterech różnych szkoleniowców. Rozgrywki na ławce zaczynał Joao Henriques, którego zastąpił Goncalo Feio. Portugalczyka na stanowisku zastąpił Kiko Ramirez, a sezon kończył Bruno Baltazar.

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Od dłuższego czasu można było się spodziewać, że Baltazar mimo ważnego kontraktu nie zostanie na przyszły sezon. W niedzielę (21 czerwca) klub oficjalnie poinformował, że 48-latek odchodzi, a jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

– Bruno Baltazar przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Radomiaka Radom. Umowa pomiędzy Klubem a szkoleniowcem została rozwiązana za porozumieniem stron – poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

Warto przypomnieć, że była to druga kadencja Baltazara w Radomiu. Wcześniej pracował w klubie od maja do grudnia 2024 roku. Do zespołu wrócił pod koniec marca tego roku. Za drugim razem prowadził zespół w 8 meczach, a jego bilans to 3 wygrane, 2 remisy i 3 porażki. Jeśli doniesienia mediów okażą się prawdziwe, zastąpi go Tomasz Kaczmarek, który ma zostać zaprezentowany w poniedziałek.

Na ten moment Radomiak pozyskał jednego nowego zawodnika. Na zasadzie wolnego transferu z Motoru Lublin dołączy Kacper Karasek. Z kolei z klubem pożegnali się Leandro, Josh Wilson-Esbrand oraz Salifou Soumah.

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