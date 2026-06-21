Jest pierwsza oferta dla Pogoni za Grenwooda. Znamy jej wysokość! [NASZ NEWS]

20:13, 21. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Sam Grenwood miał być jednym z transferowych hitów Pogoni Szczecin, ale Anglik w Ekstraklasie rozczarował i wiele wskazuje na to, że odejdzie już teraz. Z naszych informacji wynika, że Duma Pomorza dostała pierwszą ofertę za niego. Oto szczegóły.

Piłkarze Pogoni Szczecin
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Koniec nieudanej przygody?

Transfer Sama Grenwooda do Pogoni Szczecin wzbudził spore poruszenie w polskim środowisku piłkarskim. Dość młody Anglik, z doświadczeniem gry w Premier League. To musiało budzić zaciekawienie i nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak trudniejsza.

Poza kilkoma błyskami Grenwood w Pogoni rozczarował i już pod koniec ubiegłego sezonu pojawiły się pierwsze sygnały, że Anglik może odejść. Sami informowaliśmy o tym, że pojawiło się zainteresowanie z ojczyzny Grenwooda.

Blackburn wchodzi do gry

Teraz możemy już dodać konkrety. Z naszych najnowszych informacji wynika, że ofertę wykupienia Anglika zgłosił Blackburn Rovers! Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że kwota transferu (z bonusami) może sięgnąć 2 milionów euro. Blackburn gra obecnie w Championship, a więc na zapleczu Premier League.

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Na tym jednak nie koniec. Z Turcji docierają też informacje, że 24-letnim Grenwoodem interesuje się też Trabzonspor. W tym momencie konkretniejszy jest jednak Blackburn, ale niewykluczone, że Turcy nie powiedzieli ostatniego słowa.

Dla Pogoni odejście Grenwooda jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, klub może na nim zarobić niezłe pieniądze, a pod drugie Anglik zszedłby z pensji. Wysokiej pensji.

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