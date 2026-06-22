Mbappe wskazał najlepszych piłkarzy. Wymienił dwa nazwiska

Kylian Mbappe został poproszony o podanie najlepszego piłkarza. Do wyboru miał m.in. samego siebie. Gwiazdor Realu Madryt wskazał jednak na Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Messi i Ronaldo są najlepsi na świecie wg. Mbappe

Topowi piłkarze jak na razie nie zawodzą na Mistrzostwach Świata 2026. Kylian Mbappe strzelił dwie bramki w pierwszym meczu na tegorocznym mundialu. Tyle samo goli po 1. kolejce ma na swoim koncie m.in. Vinicius Junior, Erling Haaland czy Harry Kane. O jedno trafienie więcej ma Leo Messi, który zanotował hat-tricka. Bez bramki pozostaje jedynie Cristiano Ronaldo.

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W poniedziałek (22 czerwca) Francja zmierzy się z Irakiem. Kylian Mbappe wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. Został na niej zapytany o najlepszego obecnie piłkarza na świecie. Do wyboru miał samego siebie, Messiego, Kane’a i Haalanada.

Odpowiedź francuskiego zawodnika nie mogła być inna. Wskazał na Messiego i Ronaldo, co w przeszłości niejednokrotnie podkreślał przy okazji różnych wywiadów. „Messi razem z Cristiano Ronaldo są najlepsi” – odparł Kylian Mbappe, cytowany przez Fabrizio Romano.

Mbappe nie ukrywa, że chce przybliżyć się do rekordu Leo Messiego. Argentyńczyk ostatnimi trafieniami zrównał się z Miroslavem Klose pod względem największyj liczby bramek na Mistrzostwach Świata. Obecnie ma ich 16, a goniący go Mbappe strzelił 14 goli. Biorąc pod uwagę wiek obu zawodników, reprezentant Francji nie powinien mieć problemu z pobiciem wyniku Messiego. W następnej serii gier mistrzowie świata zmierzą się z Austrią.

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