Raków Częstochowa ogłosił kolejny transfer. Ściągnęli nowego bramkarza

Raków Częstochowa potwierdził transfer nowego bramkarza. Do zespołu dołączył Tarik Karić. 20-latek trafił pod Jasną Górę na zasadzie transferu definitywnego z bośniackiego Velezu Mostar.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Tarik Karić nowym bramkarzem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa w zakończonym niedawno sezonie zajął 4. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Dzięki temu udało im się awansować do europejskich pucharów. W eliminacjach Ligi Konferencji zmierzą się z maltańską Vallettą, więc będą faworytem dwumeczu 2. rundy. Od dłuższego czasu media przymierzały do Medalików nowego bramkarza. W niedzielę (21 czerwca) klub potwierdził transfer.

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Kontrakt z Rakowem Częstochowa podpisał Tarik Karić. To 20-letni bramkarz, który ostatni sezon spędził w rodzimej lidze, gdzie został wybrany najlepszym bramkarzem ligi. W barwach Velezu Mostar rozegrał 28 meczów ligowych i zachował 12 razy czyste konto. Grał tam od stycznia 2025 roku. Wcześniej był związany z GOSK Gabela oraz SV Kapfenberg.

– Najlepszy bramkarz ligi bośniackiej, Tarik Karić został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa! 20-latek przeniósł się do nas na zasadzie transferu definitywnego z bośniackiego Veležu Mostar i podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2030 roku zawierający opcję przedłużenia o kolejny sezon. […] W prestiżowym plebiscycie Kristalnih 11 otrzymał nagrodę dla najlepszego bramkarza zakończonych niedawno rozgrywek w bośniackiej ekstraklasie – napisał Raków na oficjalnej stronie internetowej.

Tarik Karić o miejsce w bramce będzie rywalizował z Kacprem Trelowskim. Oliwier Zych, który był „jedynką” w poprzednim sezonie odszedł z klubu po zakończeniu wypożyczenia.

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