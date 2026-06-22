Real Madryt szykuje się do transferu nowego pomocnika. Fabrizio Romano twierdzi, że na liście życzeń znajduje się pięć nazwisk. Wśród nich brakuje gwiazdy Manchesteru City, łączonej wcześniej z transferem na Santiago Bernabeu.

fot. Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real odpuszcza transfer Rodriego. Ma na oku innych piłkarzy

Real Madryt oficjalnie sfinalizował już transfery Marca Cucurelli, Bernardo Silvy oraz Ibrahimy Konate, a lada moment zrobi to również z Denzelem Dumfriesem. Cztery nabytki to za mało, bowiem klub planuje już kolejne wzmocnienia. Jose Mourinho oczekuje przynajmniej jeszcze jednego ruchu do defensywy i środka pola. Królewscy nieustannie myślą ponadto o hitowym transferze do ofensywy, a łączony z przeprowadzką na Santiago Bernabeu jest Michael Olise z Bayernu Monachium.

W kontekście wzmocnień pomocy, Real poluje na rozgrywającego, który docelowo zastąpi Toniego Kroosa. Nie brakuje głosów, że obecnie w kadrze nie ma zawodnika o takiej charakterystyce. Na przestrzeni ostatnich miesięcy do hiszpańskiego giganta przymierzani byli różni pomocnicy, w tym chociażby Rodri czy Vitinha. Fabrizio Romano ujawnia, że na liście życzeń znajduje się obecnie pięć nazwisk.

Nie wymienił wszystkich, natomiast potwierdził, że Real interesuje się Enzo Fernandezem z Chelsea. Ma na oku też Alexisa Mac Allistera z Liverpoolu czy Mateusa Fernandesa z West Hamu. W pierwszej kolejności musi natomiast dojść do pożegnań, a głównym kandydatem jest Dani Ceballos, który dowiedział się już, że Mourinho na niego nie liczy.

Co ciekawe, w gronie potencjalnych nabytków Realu nie ma Rodriego. Hiszpanie odpuścili temat sprowadzenia reprezentanta kraju, który najprawdopodobniej zwiąże się z Manchesterem City nową umową.

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