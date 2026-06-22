Stolarski zabrał głos po zwolnieniu z Motoru. Tak ocenił decyzję Jakubasa

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Stolarski nie ma żalu do Jakubasa

Motor Lublin postawił tego lata na rewolucję. Kolejni piłkarze opuszczają drużynę, a nowych twarzy jeszcze nie ma. Ponadto, Zbigniew Jakubas postanowił dokonać kluczowej, choć niezwykle kontrowersyjnej zmiany na ławce trenerskiej. Chwalonego Mateusza Stolarskiego zastąpił Mariuszem Misiurą, który pracował do tej pory w Wiśle Płock. W dość niejasnych okolicznościach zakończył więc współpracę z trenerem, który przez ponad dwa lata odpowiadał za wyniki pierwszego zespołu. W tym czasie awansował z nim do Ekstraklasy oraz utrzymał w dwóch kolejnych sezonach.

Stolarski trafia tym samym na rynek wolnych szkoleniowców. W mediach nie brakuje głosów, otwarcie krytykujących decyzję Jakubasa, który pozbył się bardzo utalentowanego trenera. Jak do tej sprawy podchodzi sam 33-latek? Z jego słów wynika, że nie ma żalu do właściciela Motoru, ale oczywiście liczył, że będzie mu dane kontynuować ten projekt.

– Moje hasło „no risk, no story” wiąże się z naszą pracą. Zaryzykowałem, to ryzyko się opłaciło, klub też ryzykował i jemu też się opłaciło. Bardzo się cieszę, że odchodzę stąd jako trener z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Bo po tym jak oceniana jest moja praca, nie będę kłamał, jeśli powiem, że odchodzę stąd jako wygrany i człowiek, który może czuć się w jakimś stopniu usatysfakcjonowany tym, co osiągnął z klubem. (…) To jest część mojej pracy i właściciel klubu ma prawo o każdej porze dnia podjąć każdą decyzję, tak samo jak ja zawsze mogę zmienić auto. Nie mam żalu, a bardziej poczucie niedokończonej misji – przekazał Stolarski w wywiadzie dla Radia Lublin.

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