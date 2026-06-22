Barcelona chce piłkarza z La Liga. Jest do wzięcia za 40 mln euro

Javi Guerra na celowniku FC Barcelony
FC Barcelona w poprzednim sezonie zdobyła drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii, ale miała duży problem z wąską kadrą. Przez liczne kontuzje Hansi Flick musiał mocno kombinować w niektórych meczach z wyjściową jedenastką. Potrzebne są więc wzmocnienia, żeby poszerzyć kadrę pierwszego zespołu. Pierwszy transfer został sfinalizowany. Do drużyny dołączył Anthony Gordon.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Katalończycy wydali na Anglika 80 milionów euro, co było dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę niepewną sytuację finansową. Hiszpańskie media informuje, że w kręgu zainteresowań znalazł się kolejny zawodnik. Jest nim Javi Guerra z Valencii.
Według serwisu Deportes Cope Valencia agent piłkarza spotkał się ostatnio z dyrektorem sportowym Barcelony. Deco, jeśli chce sfinalizować transfer, musi się spieszyć. Obecnie w kontrakcie 23-latka zapisana jest klauzula odstępnego w wysokości 40 mln euro. Natomiast od sierpnia będzie ona wyższa o 20 milionów euro. Nietoperze chcą zatrzymać pomocnika u siebie.
Javi Guerra to wychowanek Valencii, który całą karierę spędził na Estadio Mestalla. W tym czasie rozegrał już 129 meczów w barwach klubu, w których strzelił 12 bramek i zanotował 10 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 mln euro. Kontrakt ma ważny do 2029 roku. W czerwcu zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii, ale nie dostał powołania na Mistrzostwa Świata 2026.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie