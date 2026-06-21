„Czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem”. Papszun o starcie przygotowań Legii

Legia Warszawa w sobotę (20 czerwca) rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Pierwszy trening zaplanowano na poniedziałek. Marek Papszun w rozmowie z klubowymi mediami ujawnił, że w pierwszym tygodniu będzie miał na zajęciach ok. 40 piłkarzy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia zaczyna przygotowania. Papszun ma do dyspozycji 40 piłkarzy

Legia Warszawa przez większą część poprzedniego sezonu walczyła o utrzymanie w Ekstraklasie. Mimo to pod koniec rozgrywek mieli dużą szansę, żeby skończyć w TOP5, a co za tym idzie, zapewnić sobie grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Finalnie skończyli na 6. miejscu.

W sobotę (20 czerwca) piłkarze stołecznego klubu po raz pierwszy spotkali się przed startem nowego sezonu. W weekend zawodnicy przeszli serię badań, a od poniedziałku (22 czerwca) rozpoczną treningi na boisku. Marek Papszun w rozmowie z klubowymi mediami poruszył kilka kluczowych wątków przed startem okresu przygotowawczego.

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Papszun nie wykluczył, że możliwe są jeszcze zarówno transfery wychodzące, jak i przychodzące. Zdradził również, że po raz pierwszy w karierze będzie miał do dyspozycji aż czterdziestu zawodników przez pierwszy tydzień okresu przygotowawczego.

– Stan kadry na tę chwilę wygląda w ten sposób, że dołączyło do nas czterech nowych zawodników. Z tego, co pamiętam, to chyba siedmiu odeszło. Taki jest na dzisiaj bilans, ale to dopiero początek okresu przygotowawczego, a okienko jest bardzo długie. Oczywiście dołączenie nowych zawodników przed pierwszym treningiem zawsze jest cenne, żeby mieli więcej czasu na wdrożenie. Myślę, że możemy spodziewać się ruchów wychodzących i możliwe, że przychodzących, ale to nie jest pewne – powiedział Marek Papszun.

– Pierwszy tydzień będzie dla nas olbrzymim wyzwaniem, ponieważ w treningach będzie uczestniczyło chyba czterdziestu zawodników. Czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem. Wykorzystujemy naszą bazę, nasze możliwości i mocno się do tego przygotowujemy, żeby jednocześnie prowadzić taki proces przygotowujący drużynę do nowego sezonu, ale też przypatrzeć się zawodnikom wypożyczonym oraz piłkarzom z akademii, ponieważ w trakcie sezonu jest mało czasu, żeby dokonać bardziej rzetelnej oceny. Celem jest również zbliżenie akademii do pierwszego zespołu – dodał trener Legii Warszawa.

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