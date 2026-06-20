Klub z Ekstraklasy zainteresowany Nsame! Kameruńczyk może zostać w Polsce [NASZ NEWS]

Jean-Pierre Nsame wciąż nie wie, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Priorytetem jest Legia, ale... Z naszych informacji wynika, że jest też zainteresowanie z innego polskego klubu. Ujawniamy szczegóły.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame i Artur Jędrzejczyk

Super początek sezonu i kontuzja

Jean-Pierre Nsame doskonale zaczął ostatni sezon, ale wszystko zostało brutalnie przerwane przez ciężką kontuzję achillesa. Kameruńczyk zdołał jednak wrócić do gry przed końcem sezonu i strzelił nawet trzy gole, dzięki czemu został ex equo najlepszym strzelcem Legii Warszawa we wszystkich rozgrywkach (po 10 bramek z Miletą Rajoviciem).

Turbulencje ekonomiczne w jakie wpadła Legia mają jednak przełożenie na sytuację kontraktową Kameruńczyka. Klub z Ł3 chciałby go zatrzymać, ale aby do tego doszło muszą być spełnione pewne warunki.

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A może kierunek Kraków?

Tymczasem, jak słyszymy, pojawiło się zainteresowanie z innego klubu Ekstraklasy. Z nieoficjalnych wieści, które do nas docierają wynika, że umowę Nsame byłaby skłonna zaoferować Wieczysta!

Bogaty beniaminek Ekstraklasy mocno się zbroi, a jedną z pozycji do obsadzenia jest właśnie napastnik. Wcześniej klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia złożył propozycję Afimico Pululu, ale jak przyznał afrykański napastnik w rozmowie z goal.pl, zamierza kontynuować karierę poza Polską.