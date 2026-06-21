Legia Warszawa szykuje jeszcze kilka odejść. Oto lista

Legia Warszawa chciałaby jeszcze pożegnać tego lata trzech zawodników. Na tej liście są: Petar Stojanović, Antonio Colak oraz Claude Goncalves. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "sport.tvp.pl".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Trzy nazwiska, które Legia chętnie by pożegnała

Legia Warszawa ma przed sobą kolejny bardzo trudny sezon. Nikt nie ma wątpliwości, że kolejne tak słabe wyniki, jak w minionych rozgrywkach, nie mogą się przy Łazienkowskiej zdarzyć. Jednocześnie nie ma zbyt wielu argumentów za tym, aby włączyć się do walki o mistrzostwo Polski. Największym zdaje się obecność Marka Papszuna, który poukładał poprzedni zespół, ale wciąż kadra zespołu potrzebuje wielu wzmocnień.

Do tej pory potwierdzono kilka transferów, ale patrząc chociażby na resztę stawki, trudno mówić o nich w kontekście hitowych. W tym samym czasie, gdy władze Legii pracują nad nowymi twarzami, kilka zawodników w obecnej kadry może pożegnać się z klubem. Według informacji przekazanych przez „sport.tvp.pl”, Wojskowi chętnie pożegnali by się jeszcze z następującymi zawodnikami, są to: Petar Stojanović, Antonio Colak oraz Claude Goncalves. Nie jest pewne także to, jaka przyszłość czeka Nsame, który ma ofertę od beniaminka ligi.

Z grona trzech wspominanych zawodników trudno wyróżnić kogokolwiek, kto faktycznie zasługiwałby na pozostanie w stolicy. Stojanović zdecydowanie prezentował się poniżej oczekiwanego poziomu, Colak, choć miał kilka dobrych momentów, to jednak generalnie trudno o miejsce dla niego w takim klubie, jak Legia. Z kolei Claude Goncalves w ostatnim czasie miał liczne problemy zdrowotne.

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