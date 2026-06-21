Wisła Kraków potwierdziła wyczekiwany transfer! Kluczowe wzmocnienie

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Marcel Łubik wypożyczony do Wisły Kraków

Wisła Kraków po awansie, a właściwie to powrocie do PKO Ekstraklasy, ma spore aspiracje. Kibice liczą bowiem na to, że uda się im nie tylko spokojnie utrzymać w elicie, ale i powalczyć o coś więcej. Biała Gwiazda w ostatnich latach wiele przeszła, ale jednocześnie mocno się zmieniła. Podobnie zresztą jak i cała liga, a to powoduje, że potrzebne są konkretne wzmocnienia.

Jednym z priorytetów transferowych było pozyskanie nowego bramkarza. Na początku przygotowań do nowego sezonu udało się to właśnie dopiąć. Wisła Kraków potwierdziła bowiem wypożyczenie Marcela Łubika z niemieckiego FC Augsburg do końca sezonu 2026/27. Bramkarz był niezwykle rozchwytywanym zawodnikiem po odejściu z Górnika Zabrze, ale to nie może dziwić, bowiem eksperci są zgodni, że to czołowy piłkarz na tej pozycji pod względem gry nogami. A to, bardziej nawet niż umiejętności gry na linii, cenią obecnie szkoleniowcy.

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Marcel Łubik w minionym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zanotował 13 czystych kont. Serwis „Transfermarkt” wycenia 21-letnitego młodzieżowego reprezentanta Polski na 1,5 miliona euro. W przeszłości grał on także w GKS-e Tychy.

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