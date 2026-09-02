Wisła Kraków poza Pucharem Polski. Królewski wskazał przyczynę porażki

Wisła Kraków odpadła z Pucharu Polski, przegrywając z Odrą Opole (1:2). Jarosław Królewski wskazał przyczynę porażki. Zwrócił się także do Patryka Letkiewicza, który popełnił kilka błędów.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski skomentował porażkę Wisły Kraków

Wisła Kraków liczyła na więcej, ale ich przygoda w Pucharze Polski zakończyła się już na pierwszym meczu. W starciu 1/32 finału lepsza okazała się Odra Opole, która wykorzystała błędy krakowskiego klubu, a na dodatek przez ponad godzinę grała o jednego. W 31. minucie czerwoną kartkę za nierozważny faul dostał Marko Bozić. Od tego momentu wszystko zaczęło się sypać.

Porażka z pierwszoligowcem to pewnego rodzaju niespodzianka. Nikt przed meczem nie przypuszczał, że podopieczni Mariusza Jopa tak szybko odpadną z rozgrywek. Na blamaż zespołu zareagował Jarosław Królewski. Właściciel Białej Gwiazdy wskazał przyczynę porażki.

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– Mecz Wisły Kraków do zapomnienia. Gratulacje dla Odry Opole. Nie będę Was już męczył niczym dziś z nowości czy niespodzianek na skołatane serca. Przełożymy to na potem. Współczesna piłka to w dużej mierze głowa. Dziś tam głównie przegraliśmy. Czyścimy głowy bo za 3 dni kolejny sprawdzian – napisał Jarosław Królewski w mediach społecznościowych.

Królewski stanął również w obronie Patryka Letkiewicza. Bramkarz popełnił dwa błędy, których konsekwencją była utrata goli.

– Patryk Letkiewicz to świetny zawodnik i ważny członek naszej drużyny, duża przyszłość przed nim. Niezależnie od dzisiejszych ocen ogółu – dodał.

Kolejny mecz Wisła Kraków rozegra w sobotę (5 września) na wyjeździe z Koroną Kielce.