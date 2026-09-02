Real Madryt wyszedł na plus. Transfery wychowanków przyniosły fortunę

Real Madryt zarobił ponad 200 mln euro na transferach
Letnie okno transferowe w najlepszych ligach w Europie dobiegło końca. Oznacza to, że przyszedł czas na podsumowania ruchów transferowych. Największe wrażenie tego lata z pewnością zrobił Real Madryt, który wzmocnił zespół za łączną kwotę 225 milionów euro. Suma wydatków jest jednak mało istotna, ponieważ chodzi o zawodników, jakich sprowadzili. Drużynę wzmocnili m.in. Yan Diomande, Marc Cucurella, Bernardo Silva czy Denzel Dumfries.
To, czym Los Blancos zaskoczyli, to fakt, że praktycznie pokryli kwotę wydatków zyskiem ze sprzedaży innych zawodników. Nie chodzi jednak o graczy pierwszego zespołu, a wychowanków, którzy w głównej mierze byli od dawna poza klubem lub grali w młodzieżowych drużynach.
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Na sprzedaży wychowanków Real Madryt zarobił ponad 200 milionów euro. Łącznie suma przychodów wyniosła 211,5 mln euro. Łatwo więc można policzyć, że bilans transferowy wyniósł jedynie -23,5 mln euro. Florentino Perez dokonał czegoś niesamowitego.
Piłkarze z akademii Realu Madryt, którzy zmienili klub:
- Nico Paz – 60 mln euro
- Gonzalo Garcia – 40 mln euro
- Victor Munoz – 20 mln euro
- Mario Gila – 15 mln euro
- Chema – 11,5 mln euro
- Mami – 4 mln euro
- Alvaro – 15 mln euro
- Cesar Palacios – 10 mln euro
- Jacobo Ortega – 8 mln euro
- Victor Valdepenas – 8 mln euro
- Alex Jimenez – 12,5 mln euro
- Mario Martin – 3,5 mln euro
- Fran Garcia – 4 mln euro