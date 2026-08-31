Borussia Dortmund gotowa na ruch po Polaka? Czas ucieka nieubłaganie

00:03, 1. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki / Tomasz Włodarczyk

Marcel Reguła może jeszcze przed końcem okna transferowego trafić do Borussii Dortmund. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl ujawnił nowe informacje na temat zawodnika.

Niko Kovac
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Zagłębie i Borussia już się dogadały

Marcel Reguła znalazł się o krok od jednego z najgłośniejszych transferów końcówki okna transferowego, ale jego przyszłość wciąż nie została ostatecznie przesądzona. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, Zagłębie Lubin osiągnęło porozumienie z Borussią Dortmund w sprawie transferu młodego Polaka.

Teraz wszystko zależy od decyzji niemieckiego klubu. Ogólnie w Dortmundzie mają trwać ostatnie narady, podczas których pion sportowy BVB analizuje dostępne możliwości. Klub z Bundesligi musi zdecydować, czy postawić na transfer Reguły, czy wybrać inną opcję dostępną na rynku.

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Nagłe przyspieszenie rozmów ma być związane z poważną kontuzją Giannisa Konstanteliasa, który tego lata dołączył do Borussii. Problemy zdrowotne zawodnika zmusiły Niemców do ponownego przeanalizowania swojej sytuacji kadrowej i otworzyły Regule drogę do transferu.

Jeszcze niedawno wiele wskazywało na to, że młody zawodnik pozostanie w elkipie z PKO BP Ekstraklasy. Teraz scenariusz może jednak diametralnie się zmienić. Porozumienie między klubami jest, lecz najważniejszy ruch należy już do władz drużyny z Signal Iduna Park.

Według informacji znanego dziennikarza Borussia ma również inną opcję. Wśród rozważanych kandydatów pojawia się między innymi Ethan Nwaneri z Arsenalu. To właśnie pomiędzy tymi rozwiązaniami mają rozstrzygnąć się ostatnie godziny transferowej sagi.

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