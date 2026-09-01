Borussia Dortmund ogłosiła transfer. Wybrali go zamiast Reguły

Borussia Dortmund ogłosiła ostatni transfer w ostatnim dniu okienka. Pierwotnie wydawało się, że będzie nim Marcel Reguła, ale finalnie wybrali innego zawodnika. Na wypożyczenie przyszedł Ethan Nwaneri.

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Nwaneri zamiast Reguły. Borussia Dortmund sfinalizowała transfer

Borussia Dortmund wydała na transfery ponad 100 milionów euro, ściągając wielu zawodników o bardzo dużym potencjale. Jednym z nich był Giannis Konstantelias, za którego zapłacili 26 mln euro. Grek w debiucie strzelił gola, a potem doznał bardzo poważnej kontuzji. W efekcie klub z Signal Iduna Park musiał wrócić na rynek transferowy, szukając awaryjnie jego zastępcy. Jednym z kandydatów był Marcel Reguła.

Młodzieżowy reprezentant Polski miał nawet zaplanowany lot do Dortmundu, gdzie miał przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Ostatecznie do samolotu nie wsiadł, a transfer upadł. Wszystko przez to, że Borussia zdecydowała się na innego piłkarza.

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Media informowały, że tym piłkarzem jest Ethan Nwaneri, co z resztą klub potwierdził we wtorek wieczorem (1 września). Anglik został wypożyczony z Arsenalu na sezon 2026/2027. Niemiecki zespół zapłaci 5 milionów euro za wypożyczenie reprezentanta Anglii do lat 21.

Nwaneri to 19-letni ofensywny pomocnik. Jest wychowankiem Arsenalu, dla którego rozegrał 51 meczów, w których strzelił 10 bramek. Nie będzie to jego pierwsza zagraniczna przygoda. Drugą część poprzedniego sezonu spędził we Francji na wypożyczeniu w Olympique Marsylia. Strzelił tam 2 gole w 9 meczach. Co do Marcela Reguły, piłkarz pozostanie w Zagłębiu Lubin przynajmniej do stycznia.