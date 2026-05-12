Manchester United chce gwiazdę Realu Madryt. Gigant szykuje transferowy hit

Federico Valverde na celowniku Manchesteru United

Manchester United zajmuje obecnie trzecią lokatę w tabeli Premier League i w przyszłym sezonie ponownie zagra w Lidze Mistrzów. Na ławce trenerskiej na Old Trafford bardzo dobrze sprawdza się Michael Carrick, który ma wkrótce podpisać długoterminowy kontrakt.

Jak informuje „The Mirror”, angielski gigant wyraził zainteresowanie transferem Federico Valverde z Realu Madryt. Urugwajski pomocnik ma nie być pewny swojej przyszłości w stolicy Hiszpanii i według medialnych doniesień rozważa zmianę otoczenia już tego lata.

Sytuacja Valverde w Madrycie stała się napięta po wydarzeniach w szatni, do których doszło na kilka dni przed El Clasico. W trakcie jednego z treningów doszło do ostrego starcia z Aurelienem Tchouamenim, w wyniku którego Urugwajczyk doznał urazu głowy.

Drużyna Królewskich wydaje się podzielona. Sytuację Valverde uważnie monitoruje Manchester United, który planuje gruntowną przebudowę środka pola przed kolejnym sezonem. 27-letni pomocnik ma ważny kontrakt z Realem do czerwca 2029 roku.

W obecnym sezonie Valverde rozegrał 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył dziewięć bramek i zanotował 13 asyst Serwis Transfermarkt.de wycenia gwiazdę Królewskich na 120 milionów euro. Valverde ma na koncie dwa triumfy w Lidze Mistrzów oraz trzy mistrzostwa Hiszpanii.