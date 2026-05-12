Real Madryt zwołał specjalną konferencję. Perez powiedział o przyszłości

Florentino Perez na specjalnej konferencji prasowej powiedział, że pomimo spekulacji, nie ma zamiaru podawać się do dymisji.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nie będzie dymisji Florentino Pereza

Jeden z najgorszych sezonów Realu Madryt w ostatnim czasie dobiega powali do końca. Królewscy w miniony weekend ostatecznie stracili szansę na mistrzostwo Hiszpanii, choć ta i tak była iluzoryczna. Trzy ostatnie ligowe kolejki będą więc skupiały się najpewniej na przynajmniej minimalnym zmazaniu plamy z całych rozgrywek.

Nie jest tajemnicą, że Królewscy szukają nowego trenera, którym najpewniej zostanie Jose Mourinho. Portugalczyk ma być już nawet dogadany z klubem. Kluczowa ma być tutaj rola Florentino Pereza, który ma być wielkim orędownikiem tego szkoleniowca. Niemniej w ostatnim czasie pojawiły się informacje mówiące, że prezydent Los Blancos może podać się do dymisji. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Florentino Perez zaprzeczył tym informacjom i poinformował, że rozpoczął przygotowywanie nowych wyborów. Ponadto działacz odniósł się też do słabych wyników zespołu w tym sezonie.

– Nie zamierzam podawać się do dymisji. Poprosiłem komisję wyborczą, aby rozpoczęła procedurę zwołania wyborów, w których obecny zarząd ponownie wystartuje – powiedział Florentino Perez na konferencji prasowej cytowany przez serwis „RealMadryt.pl”.

– To ja jako pierwszy chcę wygrywać wszystko […]. Nie mogę tego zaakceptować tylko dlatego, że w tym roku nie wygraliśmy La Ligi i Ligi Mistrzów. Mówią, że Real Madryt jest teraz pogrążony w chaosie, a to najbardziej prestiżowy klub świata – dodał.

Zobacz także: Real Madryt osiągnął porozumienie z nowym trenerem. Wkrótce ogłoszenie