Darwin Nunez blisko transferu do Premier League. Kolejny klub chce napastnika

Newcastle United poluje na Darwina Nuneza

Darwin Nunez coraz poważniej rozważa powrót do Europy. 26-letni napastnik w poprzednim roku przeniósł się do Al-Hilal z Liverpoolu za 53 miliony euro. Jednak pobyt Urugwajczyka na Bliskim Wschodzie nie przebiega w pełni zgodnie z oczekiwaniami. W obecnym sezonie zdobył dziewięć bramek i dorzucił pięć asyst w 24 spotkaniach.

Jak informuje serwis „Football Insider”, Nunez znajduje się wysoko na liście życzeń Newcastle United. Klub z Premier League od dłuższego czasu monitoruje jego sytuację. Sytuację napastnika obserwują również Chelsea oraz Juventus Turyn. Na ten moment trudno określić, który z zespołów ma większe szanse na pozyskanie byłego zawodnika The Reds.

Według doniesień medialnych, sam zawodnik ma rozważać nawet wcześniejsze rozwiązanie kontraktu z saudyjskim klubem, choć obecna umowa obowiązuje aż do czerwca 2029 roku. Taki scenariusz oznaczałby konieczność negocjacji na bardzo wysokim poziomie finansowym, jednak kluby Premier League są w stanie rozważyć duże inwestycje.

Warto przypomnieć, że Urugwajczyk wcześniej występował w Europie w barwach Benfiki Lizbona czy Almerii. Na poziomie Premier League łącznie zdobył 25 bramek w 95 meczach. Według serwisu Transfermarkt.de jego aktualna wartość rynkowa wynosi dokładnie 25 milionów euro.