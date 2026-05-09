Radomiak osłabiony do końca sezonu. Gwiazda wypada przez kontuzję

15:48, 9. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Radomiak Radom poinformował, że Rafał Wolski nie zagra już do końca obecnego sezonu. Doświadczony pomocnik zmaga się z kontuzją stawu kolanowego.

Rafał Wolski wypada do końca sezonu

Radomiak Radom przekazał niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia Rafała Wolskiego. Klub poinformował w oficjalnym komunikacie, że 33-letni pomocnik nie pojawi się już na boisku w obecnym sezonie z powodu problemów zdrowotnych związanych ze stawem kolanowym.

Jak podkreślono, zawodnik od dłuższego czasu zmagał się z dolegliwościami bólowymi, jednak mimo problemów starał się pomagać drużynie w kolejnych spotkaniach. Po konsultacjach ze sztabem medycznym oraz szczegółowej analizie stanu zdrowia piłkarza zapadła decyzja o zakończeniu jego występów w trwających rozgrywkach.

„Rafał Wolski w ostatnim czasie występował mimo utrzymujących się dolegliwości bólowych w obrębie stawu kolanowego. Po konsultacjach ze sztabem medycznym oraz analizie stanu zdrowia zawodnika podjęto decyzję, że Rafał nie wystąpi już w obecnym sezonie. Priorytetem pozostaje pełna regeneracja oraz odpowiednie przygotowanie do okresu przygotowawczego przed startem nowych rozgrywek” – czytamy w komunikacie.

Warto wspomnieć, iż w grudniu Radomianie przedłużyli kontrakt Wolskiego do czerwca 2028 roku. W obecnym sezonie pomocnik strzelił pięć goli i dorzucił dziewięć asyst w 31 spotkaniach. Piłkarze Radomiaka wygrali trzy mecze w PKO BP Ekstraklasie i zajmują 8. miejsce w tabeli. Do końca sezonu zmierzą się z Cracovią, Lechem Poznań i Górnikiem Zabrze.

