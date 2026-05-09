Frederiksen przemówił po wpadce Lecha. Jedno zdanie mówi wszystko

Lech Poznań tylko zremisował z Arką Gdynia (1:1). Po spotkaniu trener Niels Frederiksen tonował natomiast nastroje wokół walki o mistrzostwo Polski, podkreślając ważną rzecz.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech stracił punkty. Frederiksen zwrócił uwagę na ważny problem

Lech Poznań stracił punkty w meczu z Arką Gdynia, remisując przy ulicy Bułgarskiej. Po końcowym gwizdku trener Niels Frederiksen zwracał uwagę przede wszystkim na problemy swojej drużyny w ofensywie oraz zbyt małą jakość w rozegraniu piłki przeciwko dobrze zorganizowanej defensywie rywala.

– To był trudny mecz, bo graliśmy przeciwko drużynie, która broniła się, jakby od tego miało zależeć ich życie. Musimy jednak patrzeć przede wszystkim na siebie, bo nie znaleźliśmy dzisiaj odpowiedniego poziomu jakości w grze z piłką przy nodze, nie potrafiliśmy przedrzeć się przez nisko ustawiony blok defensywny – powiedział trener cytowany przez oficjalną stronę internetową Lecha.

Duński szkoleniowiec odniósł się również do atmosfery wokół walki o mistrzostwo Polski. Jak zaznaczył, wiele osób jeszcze przed pierwszym gwizdkiem zakładało, że spotkanie z Arką będzie dla jego drużyny łatwą przeprawą. Trener Lecha podkreślił jednak, że końcówka sezonu będzie niezwykle wymagająca.

– Myślę, że ten mecz pokazał, że dużo ludzi mówiło jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, że przed nami spacerek, a o zwycięstwie będziemy już mogli praktycznie się cieszyć z mistrzostwa, a to nie są łatwe spotkania. I te dwa ostatnie starcia również takie będą, a droga nie będzie łatwa – przekonywał szkoleniowiec Kolejorza.

Frederiksen zaznaczył jednak, że mimo remisu jego zespół nadal znajduje się w najlepszym położeniu w walce o tytuł mistrza Polski.

– Nasza pozycja w tabeli jest taka, że nie zamieniłbym się z żadną inną drużyną. Mamy wszystko w swoich rękach i musimy zrobić wszystko, by wygrać – podsumował trener Lecha.

Poznańska ekipa kolejne spotkanie rozegra z Radomiakiem. Mecz odbędzie się 16 maja o godzinie 20:15.