Kto sędzią meczu Barcelona – Real Madryt? Kto poprowadzi El Clasico?

Alejandro Jose Hernandez Hernandez sędzią meczu Barcelona – Real
FC Barcelona może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Przed zespołem z Katalonii niepowtarzalna szansa, żeby jednocześnie wygrać El Clasico oraz mistrzostwo Hiszpanii. Jeśli w najbliższym meczu Real Madryt nie wygra, Blaugrana oficjalnie obroni tytuł w La Liga. Dla kibiców Królewskich byłby to podwójny cios, oglądając cieszących się rywali z mistrzostwa w ligowym klasyku.
Mecze Barcelony z Realem to jedno z najbardziej prestiżowych spotkań, ale również najtrudniejszych, jakie może dostać sędzia. Nadchodzące El Clasico poprowadzi Alejandro Jose Hernandez Hernandez, czyli jeden z topowych arbitrów w Hiszpanii.
Hernandez Hernandez to 43-letni sędzia z doświadczeniem międzynarodowym. Na swoim koncie ma 240 meczów w La Liga. W przeszłości czterokrotnie był rozjemcą spotkania Barcelona – Real. Bilans to jedno zwycięstwo Katalończyków, jedno Królewskich i dwa remisy.
W tym sezonie Hernandez Hernandez prowadził 17 spotkań w lidze. Pokazał w nich 88 żółtych kartek, 6 czerwonych oraz podyktował aż 10 rzutów karnych. Był wyznaczany również do prowadzenia starć w Lidze Mistrzów. W tym sezonie gwizdał m.in. hit PSG – Chelsea. Polscy kibice z pewnością kojarzą go z meczów reprezentacji. 43-latek prowadził nasze starcia z Holandią i Chorwacją, a także był rozjemcą wygranego przez Legię meczu z Chelsea w Lidze Konferencji.