Kto sędzią meczu Barcelona – Real Madryt? Kto poprowadzi El Clasico?

Alejandro Jose Hernandez Hernandez poprowadzi El Clasico. FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w niedzielę 10 maja 2026 roku. Hiszpan ma doświadczenie w sędziowaniu ligowego klasyku.

FC Barcelona może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Przed zespołem z Katalonii niepowtarzalna szansa, żeby jednocześnie wygrać El Clasico oraz mistrzostwo Hiszpanii. Jeśli w najbliższym meczu Real Madryt nie wygra, Blaugrana oficjalnie obroni tytuł w La Liga. Dla kibiców Królewskich byłby to podwójny cios, oglądając cieszących się rywali z mistrzostwa w ligowym klasyku.

Mecze Barcelony z Realem to jedno z najbardziej prestiżowych spotkań, ale również najtrudniejszych, jakie może dostać sędzia. Nadchodzące El Clasico poprowadzi Alejandro Jose Hernandez Hernandez, czyli jeden z topowych arbitrów w Hiszpanii.

Hernandez Hernandez to 43-letni sędzia z doświadczeniem międzynarodowym. Na swoim koncie ma 240 meczów w La Liga. W przeszłości czterokrotnie był rozjemcą spotkania Barcelona – Real. Bilans to jedno zwycięstwo Katalończyków, jedno Królewskich i dwa remisy.

W tym sezonie Hernandez Hernandez prowadził 17 spotkań w lidze. Pokazał w nich 88 żółtych kartek, 6 czerwonych oraz podyktował aż 10 rzutów karnych. Był wyznaczany również do prowadzenia starć w Lidze Mistrzów. W tym sezonie gwizdał m.in. hit PSG – Chelsea. Polscy kibice z pewnością kojarzą go z meczów reprezentacji. 43-latek prowadził nasze starcia z Holandią i Chorwacją, a także był rozjemcą wygranego przez Legię meczu z Chelsea w Lidze Konferencji.