Ważny piłkarz Zagłębia Lubin przedłuży kontrakt. Zaawansowane rozmowy

Leszek Ojrzyński

Michał Nalepa ma zostać na dłużej w Zagłębiu Lubin

Zagłębie Lubin w tym sezonie spisuje się zdecydowanie powyżej oczekiwań kibiców oraz działaczy, a także wszystkich ekspertów. Nikt przecież nie mógł przypuszczać na początku rozgrywek, że na ich finiszu, Miedziowi walczyć będą o grę w eliminacjach europejskich pucharów. A tak przecież ma się sytuacja, gdyż zajmują oni 5. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Obecnie co prawda przechodzą nieco słabszy moment, ale wszyscy liczą na szybkie wydostanie się z dołka formy. Niemniej niezależnie od tego, co finalnie wydarzy się pod koniec obecnej kampanii, z pewnością Lubinianie w kolejnej mogą być bardzo mocną ekipą. Pomóc w tym ma przedłużenie kontraktu ważnych piłkarzy. Według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z tygodnika „Piłka Nożna”, nową umowę z klubem z Dolnego Śląska podpisać ma Michał Nalepa.

Obecny kontrakt defensora Zagłębia Lubin wygasa wraz z końcem sezonu, ale trwają zaawansowane rozmowy obu stron ws. przedłużenia współpracy o kolejny czas. W tym sezonie 33-letni Nalepa rozegrał w sumie 25 spotkań i zdobył w nich 2 gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 200 tysięcy euro. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy wystąpił on przeszło 230 razy, z czego 70 krotnie w barwach Miedziowych.

