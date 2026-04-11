Lewandowski otrzymał ofertę nowego kontraktu! Wtedy Barcelona pozna decyzję

Robert Lewandowski

Barcelona zaproponowała nowy kontrakt Robertowi Lewandowskiemu

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to w ostatnim czasie jeden z najgorętszych tematów w europejskich piłce. Wszystko bowiem przez fakt, że wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt kapitana reprezentacji Polski, a zainteresowanie innych klubów stale rośnie. Z kolei Duma Katalonii długa się zastanawiała, co zrobić ze swoim napastnikiem. Nie jest bowiem tajemnicą, że klub rozgląda się za potencjalnym następcą.

Okazuje się jednak, że pewna decyzja już zapadła. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, Barcelona złożyła właśnie Robertowi Lewandowskiemu oficjalną ofertę nowego kontraktu. Ma ona zawierać znaczne obniżenie pensji względem tej obecnie otrzymywanej. Sama długość umowy to rok. Dziennikarze z Hiszpanii przekazali także, że Polak decyzję podjąć ma do końca kwietnia, a więc można powiedzieć, że rozpoczęło się ostateczne odliczanie ws. przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie.

W tym sezonie Robert rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie 37-letni napastnik dla Dumy Katalonii ma 186 występów i blisko 120 goli. To czyni go jednym z najlepszych strzelców klubu w historii. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na osiem milionów euro.

