Inter ma plan awaryjny. Jest faworyt, jeśli transfer Khalailiego upadnie

Doue pierwszym wyborem w razie fiaska transferu
W poniedziałek Inter rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, ale tego samego dnia może również zapaść kluczowa decyzja w sprawie Khalailiego. Piłkarz przechodzi dodatkowe badania w Instytucie Medycyny Sportowej CONI, które mają rozstrzygnąć, czy otrzyma zgodę na grę we Włoszech.
Według „La Gazzetta dello Sport” w Mediolanie nie panuje duży optymizm. Jeśli zawodnik nie uzyska dokumentów uprawniających do gry, wróci do belgijskiego Union Saint-Gilloise, a klub straci szansę na sprzedaż piłkarza za około 25 milionów euro plus bonusy.
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Inter nie zamierza jednak tracić czasu. Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Khalailiego jest obecnie Guela Doue ze Strasbourga. 23-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ma odpowiadać profilowi poszukiwanemu przez Cristiana Chivu dzięki dużej dynamice i solidnej grze w defensywie.
Doue jest wychowankiem Rennes, a od lata 2024 roku występuje w Strasbourgu. W tym czasie rozegrał 68 spotkań i zdobył trzy bramki. Dla Interu pozostaje jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia prawej strony boiska, jeśli transfer Khalailiego definitywnie upadnie.
Jednocześnie Inter Mediolan rozmawia z Johnem Stonsem w sprawie kontraktu, a także negocjuje z Chelsea transfer Trevoha Chalobaha.