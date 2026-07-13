Inter ma plan awaryjny. Jest faworyt, jeśli transfer Khalailiego upadnie

09:37, 13. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Anan Khalaili wciąż czeka na ostateczną decyzję dotyczącą badań medycznych, a w Interze rośnie niepewność. Włoskie media informują, że mistrzowie Włoch przygotowali już alternatywny plan na wypadek, gdyby transfer izraelskiego skrzydłowego ostatecznie nie doszedł do skutku.

Cristian Chivu
Obserwuj nas w
Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Doue pierwszym wyborem w razie fiaska transferu

W poniedziałek Inter rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, ale tego samego dnia może również zapaść kluczowa decyzja w sprawie Khalailiego. Piłkarz przechodzi dodatkowe badania w Instytucie Medycyny Sportowej CONI, które mają rozstrzygnąć, czy otrzyma zgodę na grę we Włoszech.

Według „La Gazzetta dello Sport” w Mediolanie nie panuje duży optymizm. Jeśli zawodnik nie uzyska dokumentów uprawniających do gry, wróci do belgijskiego Union Saint-Gilloise, a klub straci szansę na sprzedaż piłkarza za około 25 milionów euro plus bonusy.

BONUS 400 PLN ZA GOLA wybranej drużyny w półfinale mundialu. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter nie zamierza jednak tracić czasu. Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Khalailiego jest obecnie Guela Doue ze Strasbourga. 23-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ma odpowiadać profilowi poszukiwanemu przez Cristiana Chivu dzięki dużej dynamice i solidnej grze w defensywie.

Doue jest wychowankiem Rennes, a od lata 2024 roku występuje w Strasbourgu. W tym czasie rozegrał 68 spotkań i zdobył trzy bramki. Dla Interu pozostaje jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia prawej strony boiska, jeśli transfer Khalailiego definitywnie upadnie.

Jednocześnie Inter Mediolan rozmawia z Johnem Stonsem w sprawie kontraktu, a także negocjuje z Chelsea transfer Trevoha Chalobaha.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości