Inter ma plan awaryjny. Jest faworyt, jeśli transfer Khalailiego upadnie

Anan Khalaili wciąż czeka na ostateczną decyzję dotyczącą badań medycznych, a w Interze rośnie niepewność. Włoskie media informują, że mistrzowie Włoch przygotowali już alternatywny plan na wypadek, gdyby transfer izraelskiego skrzydłowego ostatecznie nie doszedł do skutku.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Doue pierwszym wyborem w razie fiaska transferu

W poniedziałek Inter rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, ale tego samego dnia może również zapaść kluczowa decyzja w sprawie Khalailiego. Piłkarz przechodzi dodatkowe badania w Instytucie Medycyny Sportowej CONI, które mają rozstrzygnąć, czy otrzyma zgodę na grę we Włoszech.

Według „La Gazzetta dello Sport” w Mediolanie nie panuje duży optymizm. Jeśli zawodnik nie uzyska dokumentów uprawniających do gry, wróci do belgijskiego Union Saint-Gilloise, a klub straci szansę na sprzedaż piłkarza za około 25 milionów euro plus bonusy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter nie zamierza jednak tracić czasu. Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Khalailiego jest obecnie Guela Doue ze Strasbourga. 23-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ma odpowiadać profilowi poszukiwanemu przez Cristiana Chivu dzięki dużej dynamice i solidnej grze w defensywie.

Doue jest wychowankiem Rennes, a od lata 2024 roku występuje w Strasbourgu. W tym czasie rozegrał 68 spotkań i zdobył trzy bramki. Dla Interu pozostaje jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia prawej strony boiska, jeśli transfer Khalailiego definitywnie upadnie.

Jednocześnie Inter Mediolan rozmawia z Johnem Stonsem w sprawie kontraktu, a także negocjuje z Chelsea transfer Trevoha Chalobaha.